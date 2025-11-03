Maroc: Sahara marocain - Liesse dans l'ensemble des villes du Royaume

Des milliers de Rbatis sont descendus dans les rues de la capitale vendredi soir pour célébrer, dans une ambiance des grands jours, empreinte des sentiments de fierté et de patriotisme sincère, la résolution historique du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara marocain.

Brandissant des drapeaux nationaux et des portraits de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des foules immenses se sont données rendez-vous à la place de Bab Al-Had, à l'avenue Mohammed V ou encore dans les quartiers Agdal, Youssoufia et Akari, pour exprimer leur joie après l'adoption de cette résolution, qui marque un tournant majeur dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara.

A pied ou motorisé, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont sillonné les principales artères de la capitale entonnant des chants patriotiques à la gloire de la patrie et de son unité territoriale, donnant ainsi la pleine mesure de leur mobilisation constante derrière SM le Roi pour la défense de la première cause nationale.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs citoyens se sont dits satisfaits de cette résolution qui réaffirme encore une fois la justesse de la question nationale et le caractère crédible et sérieux de l'initiative d'autonomie, soulignant qu'elle marque une étape charnière et historique dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara.

Dans ce sens, Mohamed (65 ans) a affirmé que cette journée est historique à tous les égards, en ce sens qu'elle lui rappelle la ferveur patriotique de la glorieuse Marche verte portée par l'ensemble du peuple marocain. La joie ressentie aujourd'hui par les Marocains est l'expression de l'engagement renouvelé à poursuivre la mobilisation pour défendre la patrie et son intégrité territoriale, dans le même esprit que celui de 1975, a-t-il dit.

Pour sa part, Younes (32 ans) a souligné que le Maroc est dans son plein droit, ajoutant que la résolution du Conseil de Sécurité est l'aboutissement d'un long processus diplomatique agissant mené sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. "Désormais, la communauté internationale est convaincue que le plan d'autonomie est la seule solution réalisable et juste pour le règlement définitif de cette question", a-t-il dit.

Maha, du haut de ses 19 ans, a estimé que la résolution onusienne reflète la place qu'occupe le Maroc sur la scène internationale, ajoutant que "nous sommes fiers que le monde ait reconnu la justesse de notre cause et les efforts du Royaume en faveur de la paix".

Dans un Discours adressé vendredi soir à Son peuple fidèle, SM le Roi a souligné que la Résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU définit les principes et les fondements susceptibles de conduire à un règlement politique définitif de la question du Sahara, dans le strict respect des droits légitimes du Maroc.

"Bien que la question de notre intégrité territoriale connaisse des évolutions positives, le Maroc demeure attaché à la nécessité de parvenir à une solution qui sauve la face de toutes les parties, sans vainqueur, ni vaincu", a relevé le Souverain.

Laâyoune

Les habitants de la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, ont célébré, vendredi soir, dans une ambiance de fierté et d'unité nationale, l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution sur le Sahara marocain.

Dès l'annonce de l'adoption de la résolution à New York, Laâyoune s'est parée des couleurs nationales. Concerts de klaxons, youyous et chants patriotiques ont retenti dans les boulevards Mohammed VI, Mecca et Al Kairaouane, où une foule enthousiaste a convergé vers la place El Méchouar, dans une atmosphère de liesse et de fierté nationale.

Drapeaux et portraits de SM le Roi Mohammed VI à la main, enfants, jeunes et familles entières ont exprimé, dans une ferveur commune, leur attachement indéfectible à l'unité du Royaume et leur soutien aux efforts diplomatiques du Maroc sous la sage conduite du Souverain pour clore définitivement ce différend artificiel.

"C'est un jour historique que nous vivons ici à Laâyoune", ont souligné des citoyens en liesse dans des déclarations à la MAP, notant que cette résolution constitue une "victoire éclatante".

Ils se sont dits fiers de cette résolution mettant un terme à un conflit qui n'a que trop duré.

Cette résolution est "le fruit de 26 ans de travail acharné sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", ont-ils relevé.

C'est une journée historique qui vient s'ajouter aux dates marquantes pour les Marocains, d'autant qu'elle coïncide avec l'anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ont-ils réaffirmé, qualifiant cette décision de "victoire diplomatique", fruit de la diplomatie menée sous la sage conduite du Souverain.

Les chants patriotiques et les slogans en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume ont continué de résonner dans les rues de Laâyoune, alors que la foule, portée par une immense ferveur nationale, célébrait l'adoption de la résolution onusienne consacrant une nouvelle avancée dans le dossier du Sahara marocain.

Tanger

Dans une atmosphère empreinte de ferveur patriotique, des milliers d'habitants de Tanger ont célébré, vendredi soir, dans une liesse populaire, l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797 consacrée au Sahara marocain.

Avant même la clôture de la séance de vote au Conseil de sécurité des Nations unies, les habitants de Tanger ont commencé à affluer vers la place des Nations, animés par la conviction que la diplomatie marocaine, proactive et efficiente, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avait su mobiliser le soutien international nécessaire à l'adoption de cette résolution, marquant ainsi un tournant décisif dans le processus de règlement de ce conflit régional artificiel.

Brandissant fièrement les drapeaux marocains et entonnant des chants patriotiques, de nombreux citoyens ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur joie et leur satisfaction à la suite de l'adoption de cette résolution, laquelle constitue une étape essentielle vers le règlement définitif de cette question, dans le cadre d'une solution consensuelle fondée sur le Plan d'autonomie sous souveraineté marocaine.

Les participants ont également réaffirmé leur attachement indéfectible et leur mobilisation constante derrière SM le Roi, saluant la sagesse et l'efficacité de la diplomatie marocaine, qui a, une fois de plus, démontré sa capacité à mobiliser le soutien nécessaire à l'adoption de cette résolution historique.

Ils ont affirmé avec ferveur que "le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc" et que "le Sahara est à nous et le Roi est à nous aussi", soulignant que cette résolution historique coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, transformant ainsi cette journée en une double fête pour les citoyens.

Les citoyens ont, dans ce sens, souligné que cette résolution consacre les droits historiques et légitimes que le Maroc a toujours défendus face aux ennemis de son intégrité territoriale, tout en ouvrant la voie à la poursuite du processus de développement et de consolidation de l'unité dans les provinces du Sud.

Les festivités à Tanger ont été marquées par des cortèges de véhicules décorés aux couleurs nationales, l'installation d'un écran géant sur la place des Nations pour la diffusion de chants patriotiques enthousiastes, ainsi que par des feux d'artifice illuminant le ciel de la ville, symbolisant la lumière des droits historiques et de la légitimité juridique et religieuse du Maroc sur son Sahara, et ouvrant la voie vers un règlement définitif de ce conflit artificiel.

Es-Semara

Dans une ferveur d'une intensité rare, traduisant la profondeur de l'appartenance nationale et l'unité indéfectible entre le Trône et le peuple, la ville d'Es-Semara a vécu, vendredi soir, au rythme d'une liesse populaire débordante, à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution historique marquant une étape décisive dans le règlement du différend artificiel autour de la question du Sahara marocain.

Dès l'annonce de cette adoption, les habitants ont afflué en masse vers la place de la Marche Verte, où se déroulait une partie des activités commémorant le cinquantième anniversaire de cette épopée glorieuse. Les espaces publics se sont emplis d'une ferveur patriotique sincère, transformant la cité spirituelle et culturelle du Sahara marocain en une vaste scène d'allégresse collective.

Les voix des citoyens ont retenti dans cette partie du Royaume, entonnant des chants patriotiques exaltant l'unité nationale. La joie s'est mêlée à la fierté, faisant de ce rassemblement populaire l'expression vivante d'un serment d'allégeance renouvelé, profondément ancré dans les coeurs et transmis de génération en génération.

Les youyous des femmes, vêtues de leurs melhfas sahraouies traditionnelles, se sont harmonieusement mêlés aux sonorités des troupes folkloriques hassanies, qui ont enflammé la foule par leurs danses et leurs rythmes authentiques, tandis que les drapeaux nationaux flottaient fièrement dans les principales artères de la ville.

Dans des déclarations à la MAP, les citoyens ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain a toujours entouré la question du développement des provinces du Sud du Royaume.

Les célébrations, qui se sont poursuivies tard dans la nuit, ont été marquées par des spectacles de tbourida et par des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel de la ville. Parallèlement, des cortèges de voitures ornées d'emblèmes marocains ont sillonné les boulevards d'Es-Semara au son des klaxons et des chants patriotiques, dans une atmosphère de joie et d'unité.

Dakhla

A Dakhla, la soirée de vendredi a pris les allures d'une célébration nationale après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution consacrant le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme cadre réaliste et solide pour la résolution définitive du dossier du Sahara marocain.

Dès l'annonce officielle, des groupes de citoyens, familles, jeunes, et notables de la ville ont quitté leurs quartiers pour rejoindre les grands axes de Dakhla, animés par un même élan patriotique et un sentiment partagé de fierté et de reconnaissance pour cette avancée diplomatique majeure.

Sur l'avenue Al Massira, à la Place Hassan II et le long de la corniche, la foule nombreuse arborait drapeaux et foulards aux couleurs nationales, chantait des refrains patriotiques et scandait des slogans réaffirmant l'unité du Royaume. Les visages rayonnaient, les klaxons résonnaient et les youyous se mêlaient aux éclats de joie, donnant à la ville un air de grande fête populaire.

"Cette décision vient confirmer ce que nous vivons au quotidien ici: stabilité, développement et appartenance pleine et entière au Maroc", affirme Hamza (25 ans), entouré de ses amis venus célébrer la résolution onusienne.

Dans les cafés, sur les terrasses et au bord de la mer, le même enthousiasme. Des familles prenaient des photos, des enfants brandissaient des drapeaux, et des groupes de jeunes improvisaient des chants et des vidéos pour immortaliser l'instant.

"Nous avons toujours su que la diplomatie du Maroc aboutirait", souligne Khadija, mère de famille. "Nous célébrons aujourd'hui une victoire de la constance, de la patience et du travail".

Au-delà de l'émotion patriotique, de nombreux habitants ont souligné l'importance de cette résolution pour l'avenir de la région, marquée par des projets structurants, une dynamique économique soutenue et une ambition affirmée de devenir un hub régional et continental.

Les célébrations se sont prolongées tard dans la nuit, dans une ambiance chaleureuse et disciplinée, témoignant du civisme et de l'engagement d'une population attachée à la première cause nationale.

En ce soir mémorable, Dakhla a une fois de plus montré le visage d'une ville soudée, confiante et tournée vers l'avenir, célébrant une étape décisive dans la consolidation de la marocanité du Sahara et l'accélération du développement des Provinces du Sud.

Casablanca

C'est avec une joie et une fierté incommensurables que les Casablancais, à l'instar de l'ensemble des Marocains, ont accueilli vendredi soir, l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 consacrée au Sahara marocain.

Dans une ambiance empreinte de ferveur patriotique et d'enthousiasme, de nombreux Casablancais, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, se sont massés tout au long des artères et rues pour célébrer comme il se doit ce moment historique et exprimer leur attachement indéfectible à l'unité territoriale du Royaume et à la défense des constantes de la Nation sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Brandissant avec fierté des drapeaux marocains et entonnant des chants patriotiques, les habitants de la métropole, portés par l'amour de leur patrie, ont fait part de leur grande allégresse quant à ce tournant décisif dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs Casablancais ont été unanimes à exprimer leur grande satisfaction suite à l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont souligné que l'adoption de la résolution onusienne est venue conforter le Maroc dans la justesse de sa cause nationale sacrée et confirmer le soutien croissant de la communauté internationale à la marocanité du Sahara.

Abdelaziz, acteur associatif de la région Casablanca-Settat, s'est dit très ému suite à ce moment historique qui intervient après 50 années d'attente, faisant état de la joie indescriptible de tous les Marocains après l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a ajouté que le peuple marocain, dans toutes ses composantes, est mobilisé derrière SM le Roi pour défendre un Maroc uni qui s'étend de Tanger à Lagouira.

De son côté, Abderrahim, professeur de médecine, a félicité tous les Marocains suite à l'adoption de cette résolution, se réjouissant des efforts inlassables de la diplomatie officielle et des institutions nationales, sous la conduite éclairée de SM le Roi, pour parvenir à une solution politique définitive à la question du Sahara marocain.

"Le Sahara est marocain et le restera comme l'atteste l'Histoire", a-t-il martelé, insistant que tous les Marocains demeurent totalement attachés à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume.

Guelmim-Oued Noun

Les villes de la région de Guelmim-Oued Noun ont vécu, vendredi soir, des scènes de liesse et de fierté nationale, à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 consacrée au Sahara marocain.

Dès l'annonce de la nouvelle, les rues de Guelmim et de Tan-Tan se sont remplies de citoyens, hommes, femmes et enfants, arborant les couleurs du drapeau national. Des cortèges de voitures ornées d'emblèmes marocains sillonnaient les grandes artères, au son des klaxons et des chants patriotiques, dans une atmosphère de joie et d'unité.

Des notables, des élus, des chefs de tribus sahraouies et des représentants de la société civile se sont joints à cette célébration populaire pour saluer "un tournant historique dans la consécration de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud".

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs habitants ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance pour la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que pour les efforts soutenus du Royaume en faveur d'une solution politique définitive fondée sur l'Initiative d'autonomie.

"C'est un moment historique qui vient couronner cinquante ans de sacrifices et d'engagement collectif derrière le Souverain", a affirmé un notable de la région, tandis qu'une jeune participante a souligné que "cette victoire diplomatique confirme la justesse de la cause nationale et renforce la cohésion du peuple marocain, de Tanger à Lagouira".

Dans les villes de la région, les manifestations de joie se sont poursuivies tard dans la nuit, au rythme des chants patriotiques, des youyous et des danses traditionnelles, traduisant la profondeur du lien qui unit les habitants du Sud à leur patrie et à son intégrité territoriale.

Errachidia

Au centre-ville d'Errachidia, comme dans les différents quartiers et places publiques de la ville, des milliers de citoyens, tous âges confondus, sont descendus vendredi soir, dans les rues dans une ambiance de joie et d'allégresse après l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797 sur le Sahara marocain.

Grâce à la sagesse et à la perspicacité de SM le Roi Mohammed VI, nous sommes parvenus aujourd'hui à cet instant historique, se réjouit Ahmed, sorti célébrer ce jour avec sa petite fille.

"Aujourd'hui, la légitimité a grandement triomphé, le Maroc de Tanger à Lagouira, avance assurément vers davantage de progrès et de prospérité ", résume pour sa part, Mohamed, un jeune étudiant qui partage sa joie avec toute la population.

"Une résolution du CS historique, puis un Discours Royal historique. Le 31 octobre 2025 sera gravé dans la mémoire de tous les Marocains ", a-t-il dit.

Dans cette atmosphère de fierté et de joie partagées, les sons des Klaxons, des youyous et des chants euphoriques ont longtemps rythmé cette nuit mémorable.

"Il n'y pas de mots pour décrire la joie et le bonheur", s'est réjouit pour sa part Fatima, une jeune fille sortie fêter ce jour mémorable avec sa soeur, en brandissant le drapeau national.

A Ouarzazate, comme à Zagora, Midelt ou encore Tinghir, les habitants des villes et villages de la région de Drâa-Tafilalet, portés par les sentiments de fierté nationale et de ferveur patriotique ont laissé libre cours à leur joie tout en réaffirmant leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et à l'intégrité territoriale du Royaume.

Agadir

Les habitants de la ville d'Agadir ont célébré, vendredi soir dans la liesse, l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution historique consacrée au Sahara marocain.

Ces rassemblements ont constitué une belle occasion pour célébrer les succès diplomatiques enregistrés par le Maroc à l'échelle internationale sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Animés d'une grande ferveur patriotique, les citoyens de différentes catégories sociales, qui brandissaient des drapeaux nationaux et des portraits de SM le Roi, ont sillonné les principales artères de la capitale du Souss, pour immortaliser cet instant qui marque un tournant majeur dans le dossier du Sahara marocain.

Les manifestants ont scandé des slogans soutenant l'intégrité territoriale du Royaume, notamment "le Sahara est marocain et il le restera jusqu'à la fin des temps", notant que la décision du Conseil de sécurité de l'ONU vient couronner une série de succès diplomatiques du Royaume dans la défense de la cause nationale.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs citoyens ont hautement salué les victoires successives de la diplomatie marocaine quant à la défense de la cause nationale.

Ils se sont dits satisfaits de cette résolution qui réaffirme encore une fois la justesse de la question nationale et le caractère crédible et sérieux de l'initiative marocaine d'autonomie.

Par ailleurs, ils ont affirmé que les provinces du Sud connaissent un développement socio-économique soutenu au bénéfice de la population locale qui exprime chaque jour son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et à l'intégrité territoriale du Royaume.