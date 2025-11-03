Maroc: La France réaffirme que 'le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine'

La France a réitéré devant le Conseil de sécurité de l'ONU que "le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine", affirmant que le soutien de Paris à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc en 2007 est "clair et constant".

"L'autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée" au différend régional autour du Sahara marocain, a souligné l'ambassadeur de la France à l'ONU, Jérome Bonnafont, à l'issue de l'adoption vendredi de la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain.

A cet égard, l'ambassadeur a relevé qu'un "consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens", mettant l'accent sur l'importance que le Conseil de sécurité se saisisse de cette dynamique, comme il le fait désormais par cette résolution. "C'est un succès collectif", a-t-il dit dans son explication de vote.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et de noter que la France croit qu'une solution politique mutuellement acceptable est possible. "L'élan politique est là, il est temps désormais d'avancer. C'est la raison pour laquelle l'Envoyé personnel est appelé à réunir très prochainement les parties, en vue de parvenir à un règlement définitif du conflit. Nous lui renouvelons tout notre soutien".

L'ambassadeur français a également relevé qu'à travers cette résolution, le Conseil de sécurité acte "une approche nouvelle, qui, sous l'égide des Nations unies et en respect des principes de la Charte, permettra aux parties de s'engager dans un effort renouvelé vers la paix. Nous les appelons à s'en saisir résolument".

Il a également estimé que grâce à cette résolution, la MINURSO pourra continuer de jouer "un rôle clé pour la stabilité de la région", précisant que sur le terrain, la France appelle à "une cessation des hostilités et au plein respect du cessez-le-feu, car nous ne devons pas oublier les risques auxquels ce conflit expose les populations."

"Cette résolution dessine un horizon de paix. Sachons appuyer l'Envoyé personnel et les parties, afin qu'avec courage et détermination, ils lancent ensemble les négociations qui mettront fin à un conflit trop ancien, au bénéfice des populations et des pays de la région", a conclu l'ambassadeur français.

De son côté, le Royaume-Uni a réaffirmé devant le Conseil de sécurité de l'ONU son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme "la base la plus crédible, viable et pragmatique" pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

"Nous nous félicitons que la résolution (2797) mette en avant la proposition d'autonomie présentée par le Maroc en 2007, que le Royaume-Uni considère comme la base la plus crédible, viable et pragmatique" pour clore définitivement ce différend artificiel, a déclaré le chargé d'affaires à la Mission permanente britannique auprès de l'ONU, James Kariuki, à l'issue de l'adoption vendredi de cette résolution par le Conseil de sécurité.

Le diplomate britannique a, en outre, salué les efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, appelant les parties à s'engager de bonne foi et dans un esprit de compromis dans les négociations visant à parvenir à une solution définitive.

Il a aussi salué le leadership des Etats-Unis, porte-plume de cette résolution, qui constitue "un pas en avant" vers une solution politique juste et durable à ce différend régional.