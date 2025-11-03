Maroc: Vernissage de l'exposition 'Constellations, retour vers le futur' du designer Hicham Lahlou

Le vernissage de l'exposition "Constellations, retour vers le futur" du designer Hicham Lahlou a eu lieu, vendredi soir à la Galerie Delacroix de Tanger, en présence de personnalités diplomatiques, ainsi que d'acteurs des milieux artistique, culturel et du design.

Présentée dans le cadre de la saison culturelle "J-lioum, ici et maintenant" de l'Institut français du Maroc, cette exposition marque les trente ans de carrière du designer, figure pionnière du design marocain et africain, reconnu pour son approche mêlant identité, mémoire et modernité.

L'exposition retrace un parcours exceptionnel, entre design industriel, architecture d'intérieur, création artistique et engagement culturel. Elle met en lumière l'univers singulier de Hicham Lahlou, dont les oeuvres traduisent la richesse du patrimoine marocain réinterprété, à travers une esthétique contemporaine.

Dans une déclaration à la MAP, Hicham Lahlou a souligné que cette exposition constitue à la fois un clin d'oeil au passé et une rétrospective du parcours accompli, tout en étant résolument tournée vers l'avenir.

"C'est une constellation de formes, de matières, de textures et de symboles", a-t-il poursuivi, notant que le symbole de l'exposition est une feuille de trèfle issue du patrimoine marocain, qu'il a transformée en étoile lumineuse.

Cette exposition, produite par l'Institut français du Maroc et célébrée par l'ambassade de France, s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 qui met la jeunesse à l'honneur, a noté le designer, précisant avoir invité, dans ce cadre, trois jeunes créateurs, à savoir Selma Lazrak, Amine Asselman et Hasnae Lahlou, à partager cette célébration, présenter leurs travaux et co-créer de nouvelles pièces.

Parmi les pièces phares de cette rétrospective figure notamment "Constellation", oeuvre co-signée avec le designer malien Cheick Diallo et éditée par DAUM pour le Groupe Chalhoub, présentée pour la première fois au Maroc à cette occasion.

A travers cette exposition, Hicham Lahlou propose une réflexion sur le design comme langage universel, capable de relier les cultures et d'imaginer le futur à partir de la mémoire.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre, invite les visiteurs à un voyage à travers trois décennies de création, où le passé éclaire le présent et inspire l'avenir.

Elle constitue également une occasion de découvrir les oeuvres des trois jeunes artistes et designers marocains invités, Selma Lazrak, Amine Asselman et Hasnae Lahlou, qui incarnent la transmission et la vitalité créative des nouvelles générations.

Depuis 1995, Hicham Lahlou s'impose comme une figure pionnière du design. Son oeuvre, nourrie par le patrimoine, les savoir-faire et les matériaux du Maroc, s'inscrit dans une démarche de transmission et d'ouverture, où tradition et innovation dialoguent sans cesse.