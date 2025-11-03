Maroc: L'élégance du Festival des Andalousies Atlantiques continue d'envoûter le public de la 20ème édition

La 2e journée du 20e Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira a été marquée, vendredi, par une programmation riche et diversifiée, proposant sept concerts et confirmant une nouvelle fois la vocation de la Cité des Alizés en tant que carrefour mondial de dialogue interculturel et de rapprochement.

Cette deuxième journée, réhaussée par la présence du conseiller de SM le Roi et président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, ainsi que d'autres éminentes personnalités marocaines et étrangères des sphères diplomatique, culturelle et artistique, a parfaitement incarné l'élégance musicale d'Essaouira dans toute sa splendeur.

Ainsi, dans l'après-midi, le public a assisté à l'espace socioculturel Dar Souiri à un concert intimiste réunissant le rabbin Marc Marciano et l'artiste Faysal Benhaddou, qui ont offert un moment de partage autour du patrimoine musical judéo-marocain, illustrant avec brio les valeurs de fraternité et de mémoire commune qui caractérisent le Festival des Andalousies Atlantiques.

Dans le même espace, un concert inédit a ensuite rassemblé des artistes venus de Moldavie, d'Albanie, de Macédoine du Nord, de Sicile (Italie) ainsi que du Maroc, proposant un voyage musical reliant l'Europe de l'Est à la Méditerranée et mettant en relief la dimension internationale et interculturelle de cet événement d'envergure.

Par la suite, l'assistance a eu droit à une prestation des plus électrisantes de Raymonde El Bidaouia, diva incontestée du Festival, venue offrir un aperçu de son concert, dans un moment chaleureux largement apprécié par ses fans.

Parallèlement, Bayt Dakira a abrité deux performances musicales, la première assurée par Hanae Touk accompagnée du violoniste Anass Belhachemi, dans un répertoire arabo-andalou poétique, suivie d'un concert du guitariste Alberto López, mettant en avant un dialogue artistique entre tradition flamenca et influences contemporaines.

En soirée, la grande scène de la Salle Al Massira a accueilli un important hommage consacré aux grandes voix juives du Maghreb, sous la direction artistique de Maxime Karoutchi.

Ce concert envoûtant, qui a attiré un large public, a revisité les répertoires classiques de figures emblématiques de la musique judéo-maghrébine telles que Samy El Maghribi, Salim Halali, Zohra El Fassia, Reinette l'Oranaise ou encore Lili Boniche, confirmant l'engagement du festival à préserver et à valoriser ce patrimoine musical partagé.

La journée s'est clôturée à Dar Souiri par une rencontre musicale nocturne réunissant les Paytanims de Casablanca et les Madihyine d'Essaouira, autour de chants spirituels en arabe et en hébreu, le tout dans une ambiance de recueillement et de communion avec le public.

Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, cette 20e édition devait prendre fin hier dimanche.