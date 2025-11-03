Afrique: Coupe du monde U17 au Qatar - Le Maroc face à un nouveau défi mondial

Après le sacre historique de l'équipe nationale des moins de 20 ans au Chili, la sélection marocaine des moins de 17 ans de football s'apprête à lui emboiter le pas et vivre l'un des moments les plus importants de son histoire récente avec sa participation à la Coupe du Monde U17, prévue au Qatar du 3 au 27 novembre courant.

Sacrés champions d'Afrique à domicile quelques mois plus tôt, les Lionceaux de l'Atlas arrivent à ce rendez-vous planétaire avec de l'ambition, mais également avec la conscience des défis qui les attendent, surtout que les sélections marocaines ne se contentent plus de la simple participation honorable, mais visent désormais les premières places du podium.

En remportant la CAN U-17 2025, tenue au Maroc, les protégés de Nabil Baha ont fait montre de leur potentiel, leur maturité collective, leur cohésion et leur discipline pour relever les défis afin d'arracher une victoire qui constitue une source de confiance et un symbole du progrès accompli dans la formation au sein du football marocain.

Le tirage au sort a offert au Maroc un groupe B relevé et compétitif. Le Portugal, habitué à briller dans les catégories de jeunes, le Japon, qui incarne la discipline, la rapidité et l'efficacité, et la Nouvelle-Calédonie, qui, en principe, apparaît comme l'équipe la plus abordable même si aucune rencontre n'est acquise d'avance.

Malgré un groupe serré, le Maroc dispose de plusieurs atouts majeurs pour aller loin dans cette compétition. De plus, le titre continental donne à l'équipe un état d'esprit conquérant et une confiance précieuse pour affronter les grandes nations.

Un état d'esprit mis en avant par le sélectionneur national, Nabil Baha qui avait affirmé en conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs convoqués à la Coupe du Monde U17, que "la sélection nationale composée de 21 joueurs, entamera la Coupe du Monde au Qatar avec enthousiasme et optimisme, surtout après son titre de championne d'Afrique", ajoutant que "le sacre africain se veut avant tout une responsabilité avant d'être une source de fierté".

"Les joueurs sont fins prêts pour disputer le Mondial", qui commencera pour le Onze national lundi face au Japon, pour le compte de la 1ère journée, a indiqué Baha, soulignant que les préparatifs qui ont eu lieu aux Emirats arabes Unis et les derniers matches amicaux se sont déroulés dans de "très bonnes conditions".

Le sélectionneur national a rappelé que ses protégés avaient montré, lors des deux matches amicaux face au Venezuela (3-3) et devant la Suisse (2-0), une grande envie de signer une participation remarquable lors de ce Mondial.

La cohésion de ce groupe de jeunes talents, issus du championnat local et de l'Académie Mohammed VI de football et des clubs européens, constitue une base solide, un constat partagé par le coach Baha qui avait également souligné que "le Maroc dispose aujourd'hui d'importantes potentialités, d'infrastructures de très haut niveau et de joueurs évoluant dans de grands clubs. Cela nous oblige d'être compétitifs et de viser toujours les plus hauts niveaux dans toutes les compétitions".

L'encadrement technique, renforcé par l'expérience accumulée ces dernières années dans les compétitions africaines et internationales, offre également des garanties pour relever les défis imposés par une compétition élargie pour la première fois à 48 équipes, exigeant une gestion optimale de la fraîcheur physique.

L'ambition du Maroc est de décrocher le titre de cette compétition planétaire et de franchir un palier qui confirmerait la progression du football de jeunes dans le Royaume et représenterait un véritable exploit et une vitrine mondiale pour cette génération qui rêve en grand.

Quoi qu'il en soit, cette participation s'inscrit dans une dynamique de long terme, celle d'un Maroc qui investit massivement dans ses académies et ses centres de formation afin d'assurer une relève compétitive pour les sélections nationales.

Doha: Mohammed Benmassaoud (MAP)

Programme des matchs de l'EN

Lundi 03 novembre

Maroc - Japon (14H30, Aspire Zone à Doha)

Jeudi 06 novembre

Maroc-Portugal (13H30, Aspire Zone à Doha)

Dimanche 09 novembre

Maroc-Nouvelle Calédonie (14H30, Aspire Zone à Doha).

En chiffres

- La Coupe du monde masculine U17 se déroulera du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar.

- Cette édition est la première à réunir 48 équipes.

- Les nations participantes sont réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

- Tous les matches jusqu'à la finale se dérouleront sur les terrains du complexe de l'Aspire Zone situé à Al Rayyan, à environ neuf kilomètres du centre de Doha.

- La finale se disputera au Stade Khalifa International, également situé sur le site de l'Aspire Zone.

- Vainqueur de la compétition pour la toute première fois lors de l'édition d'Indonésie en 2023 grâce à un succès contre la France (2-2, 4 tab à 3), l'Allemagne est tenante du titre.

- Avec cinq sacres à son actif, le Nigeria est la sélection la plus titrée, devant le Brésil (quatre triomphes).

- Le Qatar accueillera le tournoi tous les ans de 2025 à 2029.