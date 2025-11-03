Afrique Australe: Coopération régionale - Madagascar se retire de la présidence de la SADC

La Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a annoncé, dans un communiqué publié le samedi 1er novembre, que le pays se retire de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Ce mandat qui a été célébré avec faste par Andry Rajoelina, rappelons-le, avait été confié à Madagascar le 17 août dernier, lors du 45e sommet de l'Organisation tenu à Antananarivo.

« Ce choix ne remet nullement en cause l'attachement de Madagascar à la SADC », souligne le communiqué officiel, qui précise que cette décision résulte du « contexte politique national »et de la volonté des autorités de « concentrer les efforts du pays sur la mise en oeuvre du processus de Refondation ».

Selon la Présidence, ce processus constitue une étape majeure pour « bâtir des institutions solides, renforcer la cohésion nationale et assurer un avenir de stabilité et de prospérité durable ». La Refondation, poursuit le texte, « voulue et réclamée par le peuple malgache, vise à instaurer durablement la paix, la stabilité et le développement, en parfaite harmonie avec les valeurs prônées par les pères fondateurs de la SADC ».

Cette annonce marque un tournant diplomatique pour Madagascar, qui renonce temporairement à un rôle de premier plan au sein de la région pour recentrer ses priorités sur la transformation politique et institutionnelle du pays. Les autorités assurent néanmoins que Madagascar continuera de participer activement aux actions et aux objectifs de la SADC, dans un esprit de solidarité régionale et de coopération.