Sénégal: L'AUF lance à Dakar le premier programme international de mobilité et d'employabilité francophone

Dakar — L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) va procéder au lancement officiel du premier Programme international de mobilité et d'employabilité francophone (PIMEF), à l'occasion de sa 19e Assemblée générale qui s'ouvre ce lundi à Dakar, a-t-on appris de son recteur.

"L'AUF lance une très grande nouveauté à partir de Dakar, cette semaine, qui s'appelle PIMEF. PIMEF, c'est le premier Programme international de mobilité et d'employabilité francophone", a annoncé Slim Khalbous dans un entretien avec l'APS.

Selon M. Khalbous, cette initiative "inédite" est destinée à renforcer les échanges entre les pays de l'espace francophone.

"C'est le premier programme multilatéral pour un échange et une mobilité intra-pays de l'espace francophone, Nord-Sud et Sud-Sud. Il n'en existait aucun dans le monde jusqu'à présent", a ajouté M. Khalbous.

Selon lui, l'idée du PIMEF a été présentée l'année dernière aux chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie, qui l'ont adoptée et ont confié à l'AUF la mission de le concevoir."Nous avons travaillé toute l'année pour bâtir ce dispositif, et nous avons choisi Dakar pour en faire le point de départ", a souligné Slim Khalbous.Le recteur de l'Agence universitaire francophone a souligné que ce programme vise à favoriser la mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs, tout en renforçant leur employabilité au sein de l'espace francophone, "dans un esprit de solidarité et d'équilibre" entre les pays du Nord et du Sud.