Sénégal: Slim Khalbous appelle à une francophonie scientifique tournée vers l'action et le concret

Dakar — L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) privilégie désormais l'action sur le terrain et les résultats concrets, plutôt que les discours, pour bâtir une Francophonie scientifique "inclusive, innovante et coopérative", a déclaré son recteur, Slim Khalbous.

"Contrairement à beaucoup d'autres organisations, nous sommes concentrés sur les actions opérationnelles pour changer les choses, plutôt que sur les grands discours. Ce qui a manqué à la Francophonie ces dernières années, c'est l'action", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

Selon son recteur, l'Agence universitaire de la Francophonie agit à travers plusieurs initiatives concrètes, dont le Plan pour l'employabilité des jeunes diplômés, qui sera lancé à l'occasion de sa 19e Assemblée générale qui s'ouvre à Dakar ce lundi.

Il a aussi évoqué des programmes visant à réformer les systèmes éducatifs et renforcer la publication scientifique francophone, en signalant par ailleurs que 43 gouvernements de la Conférence annuelle des ministres de l'Enseignement supérieur de la Francophonie ont co-signé un manifeste sur la diplomatie scientifique francophone.

"Nous essayons de montrer, à notre échelle, qu'il est possible de changer la réalité. Plus nous serons nombreux à agir, plus l'impact sera fort", a-t-il déclaré, appelant les gouvernements et partenaires internationaux à se joindre à cette dynamique.

Interrogé sur le risque de voir cette ambition perçue comme un simple slogan, le recteur de l'AUF a reconnu la lenteur du changement, tout en soulignant "les avancées réelles" enregistrées sur le continent.

"Les attentes sont légitimes, car le développement inclusif et global n'est pas encore là. Mais il y a des progrès et des îlots d'excellence. La crise du multilatéralisme est une opportunité pour que l'Afrique se distingue et fasse autrement", a-t-il indiqué.