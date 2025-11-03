Afrique: Carine Kogne et Johannes Amos Kodjo lauréats 2025 de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Dakar — La journaliste camerounaise Carine Kogne et le technicien son béninois Johannes Amos Kodjo ont été désignés, dimanche, lauréats 2025 de la douzième édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, organisée par Radio France Internationale (RFI), a constaté l'APS.

La cérémonie de distinction s'est tenue à Dakar, en commémoration de l'assassinat, le 2 novembre 2013 à Kidal (nord du Mali), des deux journalistes de RFI dont la bourse perpétue la mémoire.

Âgée de 25 ans, Carine Kogne est journaliste à Radio Ndarason Internationale, à Maroua, dans le nord du Cameroun. Johannes Amos Kodjo, 31 ans, est technicien son à Radio Kiff FM, à Cotonou, au Bénin.

Le jury, présidé par Jean-Marc Four, directeur de RFI, a salué chez la lauréate camerounaise "la bonne construction du reportage, la diversité des ambiances et des interlocuteurs ainsi que la qualité de l'écriture".

Son sujet, intitulé "Gorée, symbole de la cohabitation religieuse", met en lumière l'harmonie du vivre-ensemble entre chrétiens et musulmans sur l'île mémoire située au large de Dakar. Le thème retenu cette année pour la catégorie journalisme était "Tolérance et réconciliation".

Dans la catégorie technique, Johannes Amos Kodjo s'est distingué avec son travail intitulé "'Eva, styliste 2.0", consacré à une créatrice alliant mode et innovation numérique.

Le jury a salué "la qualité de la prise de son et du mixage, la pertinence du sujet et la maîtrise de la réalisation". Le thème de cette catégorie portait sur les "activités rémunératrices".

Les deux lauréats bénéficieront d'une formation de quatre semaines à Paris, au cours du premier trimestre 2026.

Créée en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal en 2013, la bourse constitue un devoir de mémoire pour RFI et ses partenaires. Elle est ouverte aux jeunes professionnels des médias originaires des pays d'Afrique francophone.

Selon les organisateurs, 245 candidats de moins de 35 ans, issus de 18 pays, ont postulé cette année.

Après une première sélection, cinq journalistes et cinq techniciens venus de huit pays (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Tchad et Togo) ont été retenus pour une formation à Dakar et la phase finale de la compétition.

L'association Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a également distingué deux candidats méritants : Demba Sarr, technicien à l'antenne de la Radiotélévision sénégalaise (RTS) à Kaffrine, et Adjoua Marie-Christelle Kouamé, journaliste à Abobo FM (Côte d'Ivoire).

Ils ont chacun reçu du matériel d'enregistrement des mains de la présidente de l'association, Danielle Gonod. Cette distinction, initiée en 2024, est attribuée en partenariat avec la bourse RFI.

RFI réaffirme sa demande de vérité et de déclassification des documents

Lors de la cérémonie, le directeur de RFI, Jean-Marc Four, a réitéré l'appel de la radio, des familles et des proches des deux journalistes à ce que "toute la vérité soit faite" sur leur assassinat.

"C'est une journée de mémoire et de commémoration, mais aussi une journée où nous voulons redire haut et fort que la vérité soit faite sur cet assassinat [...]", a-t-il déclaré.

RFI soutient par ailleurs la demande de déclassification des documents classés secret défense, liés à cette affaire.

Jean-Marc Four a exprimé la "stupéfaction" de RFI face au "silence absolu" de l'ONU et de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali), regrettant que ces institutions "se soient toujours refusées à communiquer le moindre document sur ce dossier".

"Il ne faut pas que cette enquête s'arrête au motif que nous connaissons tous, la situation politique entre la France et le Mali est bloquée, cela ne doit pas empêcher la poursuite de cette enquête", a-t-il insisté.