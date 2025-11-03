Sénégal: Education-Santé - La commune de Koul 'tire pleinement profit' de sa coopération avec Montcornet (Maire)

Risso (Tivaouane) — La commune de Koul tire pleinement profit, depuis 2009, de sa coopération décentralisée avec celle de Montcornet (France), dans les secteurs de l'éducation et de la santé, s'est réjoui le maire de cette collectivité territoriale du département de Tivaouane (Thiès, ouest).

Le maire de Koul a relevé que sa commune "tire pleinement profit" de sa coopération décentralisée avec la commune française Montcornet, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation".

Les deux communes sénégalaise et française sont liées depuis 2009 par un jumelage qui a été facilité par le président de l'Association des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye.

En marge de la finale du tournoi dédié à Guy Le Provost, ce week-end, à Risso, une localité de la commune de Koul, le maire de cette collectivité, Modou Fall, a exprimé sa reconnaissance à Amadou Gaye, pour son appui jugé "déterminant" au comité de jumelage.

Grâce à cette collaboration, la commune de Koul a notamment bénéficié de sa première ambulance, ainsi que de la construction et de l'équipement complet de salles de classe, en plus de l'érection du mur de clôture d'une école.

L'élu a invité la jeunesse à mesurer "l'importance stratégique de ces partenariats" pour le développement local.

Le comité de jumelage franco-sénégalais entend d'ailleurs intensifier ses actions de sensibilisation afin de dissuader les jeunes de l'émigration irrégulière, au profit d'initiatives locales créatrices d'opportunités.

Joël Fayard, représentant du maire honoraire de Montcornet, la commune française partenaire d'environ 1 200 habitants, a rappelé l'engagement "constant" de sa collectivité aux côtés de Koul.

Il s'est réjoui de constater que "l'éducation et la santé demeurent des priorités" pour la municipalité de Koul, tout en saluant la continuité des projets menés au bénéfice des populations.

L'ASC Mag Daan de Dia a remporté la finale du tournoi dédié à Guy Le Provost, en s'imposant par deux buts à zéro face à l'ASC Risso, au terme d'une rencontre disputée dans une ambiance festive, en présence de nombreuses autorités locales.