Sénégal: La 5e Semaine mondiale de la Francophonie scientifique axée sur les priorités du monde francophone (Recteur AUF)

Dakar — La cinquième édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, qui démarre à Dakar ce lundi, va mettre l'accent sur les nouvelles priorités de la Francophonie dans un monde en mutation, a indiqué le recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous.

Cette édition de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, va se poursuivre dans la capitale sénégalaise jusqu'au 6 novembre prochain.

La rencontre sera l'occasion d'une réflexion "plus profonde sur la façon de repenser les priorités de la Francophonie scientifique dans un contexte mondial marqué par de fortes mutations", a déclaré le recteur de l'AUF, dans un entretien avec l'APS.

Selon Slim Khalbous, la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique se veut un espace d'échanges, d'innovation et de concertation destiné à renforcer la coopération entre les institutions francophones et à mieux positionner la science en français sur la scène internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La principale innovation de la 19e Assemblée générale de l'AUF réside dans sa cohabitation inédite avec la Semaine mondiale de la francophonie scientifique", a souligné M. Khalbous.

"C'est la première fois que nous organisons simultanément une assemblée générale, qui est un moment statutaire, et une semaine scientifique, qui est un espace de réflexion et d'échanges", a-t-il expliqué.

Il signale que l'Assemblée générale va porter sur la stratégie de l'AUF pour les quatre prochaines années, l'élection des représentants universitaires au conseil d'administration et la révision des statuts de l'organisation.

En parallèle, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique va aborder des "thématiques majeures" comme l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, la valorisation de la recherche francophone et la place de la jeunesse dans l'innovation scientifique.

"Nous allons traiter du paradoxe africain : un besoin de compétences face à un chômage élevé chez les diplômés, ainsi que de l'hégémonie de l'anglais dans la publication scientifique, qui freine la visibilité de nos chercheurs francophones", a relevé le recteur de l'AUF.

La Semaine mondiale de la francophonie scientifique reste "l'événement annuel majeur de l'AUF. Chaque année, nous réunissons chercheurs, responsables universitaires, acteurs politiques et jeunes étudiants autour d'une grande thématique scientifique francophone", a-t-il expliqué.

Instituée en 2021 à Bucarest, cette rencontre mondiale se tient chaque année dans un pays différent. La première édition avait porté sur la notion même de "Francophonie scientifique".

L'année suivante, au Caire, la réflexion s'était concentrée sur l'intelligence artificielle. La diplomatie scientifique francophone et la publication scientifique en français étaient les thèmes des deux précédentes éditions à Québec et Toulouse respectivement.