Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « La souveraineté sanitaire est à notre portée »

Lors de la clôture de la 8e édition du Forum Galien Afrique (28-31 octobre 2025), tenue le 31 octobre, à Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est dit convaincu d'une Afrique « debout, responsable et confiante dans ses propres forces ».

Les rideaux sont baissés sur la 8e édition du Forum Galien Afrique. Du 28 au 31 octobre 2025, professionnels de santé, experts, chercheurs, décideurs, acteurs de la société civile et entrepreneurs dans le secteur de la santé ont réfléchi, à Dakar, sur le thème : « Souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique ».

À la clôture des travaux, le 31 octobre 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé que la pandémie de Covid-19 avait révélé « nos fragilités, nos dépendances et nos inégalités », soulignant que la « santé constitue désormais la première frontière de la sécurité collective ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a appelé les pays africains à bâtir une souveraineté sanitaire fondée sur la solidarité, l'inclusivité et le financement endogène tout en associant jeunes, femmes, scientifiques et secteur privé. « La souveraineté sanitaire de l'Afrique est à notre portée. Elle dépend de notre unité, de notre rigueur et de notre capacité à investir dans nos propres forces », a-t-il déclaré.

Pour lui, la souveraineté sanitaire « ne se décrète pas, elle se construit par des actes concrets ». Il a ainsi proposé la création d'un Pacte africain pour la souveraineté sanitaire, fondé sur des financements domestiques, l'intégration régionale et le soutien à la recherche.

Concernant les efforts du Sénégal, le chef de l'État a mis en avant les grands chantiers en cours : le projet Madiba et le Vaccinopôle de Diamniadio-- capables de produire 300 millions de doses de vaccins-- la création de la Delivery Unit Pharma pour couvrir 50 % des besoins en médicaments d'ici à 2050 et la transformation de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Sen-Pna) en établissement industriel et commercial.

Dans ce sillage, le président Faye a salué la reconnaissance internationale de l'Agence nationale de Réglementation pharmaceutique (Arp), désormais classée niveau 3 de maturité par l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), et la signature d'une convention entre la Sen-Pna et Medis Sa pour favoriser la production locale de médicaments essentiels.

Le chef de l'État, sous les ovations nourries de l'assistance, a terminé son intervention en rendant hommage au Pr Awa Marie Coll Seck, présidente de l'Association Galien Afrique, initiatrice du Forum Galien, et au comité d'organisation. « La souveraineté sanitaire n'est pas un slogan. C'est une vision, un chemin et une responsabilité partagée », a déclaré Mme Seck, ancien ministre de la Santé.

Elle a plaidé pour une « Afrique forte, unie et souveraine ; une Afrique de science, d'action et de solidarité ». Le Pr Awa Marie Coll Seck estime aussi que Dakar s'est imposée comme le coeur battant de l'innovation en santé en Afrique. « Nos chercheurs, jeunes et femmes, ont prouvé que l'Afrique n'attend plus. Elle agit, innove et inspire », a-t-elle déclaré.