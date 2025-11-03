Sénégal: Détention préventive - Yassine Fall milite pour des peines alternatives

En visite à la prison de Saint-Louis, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a plaidé pour des peines alternatives. Yassine Fall a également insisté sur la nécessité de moderniser le système carcéral.

Après les prisons de Rebeuss et de Liberté 6, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a poursuivi, le vendredi 30 octobre 2025, sa tournée dans les établissements pénitentiaires à la prison de Saint-Louis. Cette démarche s'inscrit dans sa volonté affichée d'améliorer les conditions de détention et de renforcer l'efficacité du système judiciaire.

En marge de cette visite, Mme Fall s'est rendue à Richard-Toll, dans le département de Dagana, où elle a effectué une visite de courtoisie auprès des autorités locales. Dans un entretien accordé au Soleil, elle est revenue sur les objectifs de sa visite dans cet établissement pénitentiaire. «La prison de Saint-Louis fait partie des plus peuplées du pays.

J'ai rencontré les autorités judiciaires pour m'enquérir de leurs conditions de travail, mais aussi pour examiner la manière dont sont traités les dossiers des personnes en détention», a-t-elle déclaré. Selon le ministre, plusieurs détenus déplorent la lenteur dans le traitement de leurs dossiers, une situation qu'elle dit vouloir corriger à travers une meilleure coordination entre les services judiciaires et pénitentiaires.

Mme Fall s'est dit particulièrement sensible aux conditions de vie des personnes incarcérées. «J'ai trouvé dans cette prison des personnes âgées, des femmes et des mineurs. Nous travaillons à réduire le nombre de détenus en privilégiant des alternatives à l'incarcération», a-t-elle soutenu.

La garde des Sceaux a également insisté sur la nécessité de moderniser le système carcéral et de renforcer les programmes de réinsertion sociale. Elle a réaffirmé son engagement à mettre en oeuvre «une justice plus humaniste, équitable et responsable, qui place la dignité humaine au centre de l'action publique».