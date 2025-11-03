La rentabilité reste toujours de mise pour le groupe Sonatel, présent au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone avec un résultat net de 311 milliards FCFA au troisième trimestre 2025.

Par rapport au troisième trimestre 2024 où il se situait à 289 milliards FCF, le résultat net de la période sous revue connait une croissance de 8%. Le résultat de la période sous revue constitue sans nul doute un véritable cadeau d'anniversaire pour la Sonatel qui fête depuis le 30 octobre 2025, ses 40 ans d'existence.

Sur quatre dernières années, le résultat net du groupe Sonatel a connu une courbe ascendante, passant de 200,3 milliards au 30 septembre 2022, 241 milliards au 30 septembre 2023, 289 milliards au 30 septembre 2024 et enfin 311 milliards FCFA au 30 septembre 2025.

Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 8,6% à 1 433 milliards FCFA contre 1 319 milliards FCFA au 30 septembre 2024.

Concernant l'Ebitdaal, il est en hausse de 11,5% à 687 milliards FCFA contre 616 milliards de FCFA au 30 septembre 2024. Selon la direction du groupe Sonatel, « la croissance de l'Ebitdaal (+11,5%) supérieure à celle du chiffre d'affaires (+8,6%) grâce à la bonne performance des revenus (data, orange money et fixe broadband) et aux efforts de maitrise des charges. »

Les investissements réalisés par le groupe Sonatel se situent à 203,1 milliards FCFA contre 198,1 milliards FCFA au troisième trimestre 2024, soit une hausse de 2,6%. Selon la direction de Sonatel, ces investissements ont été, axés sur le mobile, la transmission, le Backhaulling et le broadband fixe.

Concernant les résultats opérationnels, la direction du groupe Sonatel signale que les clients mobiles se chiffrent à 39,4 millions (-4,4%), la data mobile à 21,9 millions de clients (+6,4%), les actifs 4G à 20,7 millions (+21%), les clients actifs Orange Money à 12,4 millions (+3%), les clients fixe Broadband à 1,1 million (+25%) et les clients Fibre à 565 600 (+36,2%).

En perspectives, les responsables de Sonatel soulignent que dans un environnement en constante mutation, le Groupe entend maintenir une dynamique soutenue autour de cinq axes stratégiques. Le premier est l'accélération du déploiement des réseaux Très Haut Débit Fixe et Mobile afin de renforcer la qualité de service et de répondre à la croissance continue des usages numériques.

Le deuxième axe est le renforcement de la performance commerciale et de l'innovation, à travers le développement d'offres et de services digitaux à forte valeur ajoutée (Fintech, contenus, cloud, cybersécurité), ainsi que l'optimisation de la structure des coûts et de la compétitivité opérationnelle.

Le troisième axe est la poursuite des initiatives en matière de RSE en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone, l'inclusion numérique et le soutien à l'entrepreneuriat local. Le quatrième axe est l'accélération de la transformation digitale interne, grâce à l'automatisation des processus, à l'intégration de l'intelligence artificielle et au renforcement des compétences des collaborateurs, en vue d'accroître l'agilité organisationnelle et d'améliorer l'expérience employé.

Le dernier axe est la consolidation des synergies régionales avec les filiales du Groupe, pour une optimisation des ressources, une mutualisation des innovations et un renforcement de la performance à l'échelle sous-régionale.

« À travers ces orientations, Sonatel réaffirme son ambition de créer durablement de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes et de contribuer activement à la transformation numérique inclusive de l'Afrique de l'Ouest » ont encore noté les responsables du groupe.