Afrique de l'Ouest: Exportations de biens de l'Umoa vers l'Europe - La BCEAO note une diminution de 3,2% en 2023

3 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Les ventes extérieures de biens de l'Union vers l'Europe ont diminué de 3,2% pour s'établir à 8.493,7 milliards en 2023, contre 8.770,4 milliards en 2022. Selon la Bceao qui donne l'information, cette évolution est imputable essentiellement à la baisse des expéditions d'or et de cacao vers cette destination.

La part de l'Europe dans le total des exportations de l'Uemoa se répartit entre l'Union Européenne pour 20,2% et les autres pays européens, pour 21,5%. La Suisse, les Pays-Bas et la France demeurent les principaux clients de l'Union, en accueillant respectivement 19,9%, 6,0% et 3,6% des exportations au cours de la période sous revue.

La part des ventes extérieures à destination du continent africain s'est établie à 29,3% en 2023, contre 27,2% en 2022, soit une augmentation de 2,1 points de pourcentage.

Les expéditions de l'Union vers les autres pays d'Afrique sont dominées par les produits pétroliers (25,8%), notamment en direction du Ghana (21,7%) et du Nigeria (18,5%), l'or (21,7%) destiné à l'Afrique du Sud (99,9%) et les produits chimiques (8,7%) à destination principalement du Ghana (31,0%), du Nigéria (16,9%) et de la Guinée (12,1%).

En particulier, les produits de l'Union exportés vers les autres Etats de la Cedeao hors Uemoa sont principalement orientés vers le Nigeria (83,2%) et le Ghana (7,6%). La part des exportations de marchandises de l'Union en direction de l'Asie est ressortie quasi-stable, passant de 20,4% en 2022 à 20,3% en 2023.

Par pays, explique la Bceao, les ventes sont principalement destinées à l'Inde et à la Chine, dont les poids relatifs dans les exportations à destination de l'Asie sont respectivement de 24,0% et 16,7% en 2023.

Les exportations à destination du continent asiatique sont constituées principalement de l'anacarde (23,4%), du caoutchouc (19,7%), du coton (11,3%, de l'or (9,8%), du cacao (8,6%), de produits chimiques (6,6%), ainsi que du phosphate (3,7%). L'or est principalement exporté aux Emirats Arabes Unis (88,1%).

Les produits chimiques et l'anacarde sont principalement expédiés en Inde, avec des parts respectives de 98,8% et 29,8% des ventes extérieures totales de ces produits. Le coton est vendu dans ce continent principalement au Pakistan (19,3%). La part de l'Amérique dans les ventes extérieures de l'Union s'est établie à 4,9% en 2023, en diminution de 0,8 point par rapport à 2022.

Les proportions des exportations en direction des Etats-Unis et du Canada sont ressorties respectivement à 3,2% et 0,8% en 2023 contre 3,8% et 0,8% en 2022. Les exportations de l'Union à destination du continent américain sont composées de cacao (59,7%), de caoutchouc (11,8%), et de produits de la pêche (3,8%).

L'analyse des parts des exportations par pays fait ressortir la prédominance de la Côte d'Ivoire, qui représente 42,3% des ventes extérieures de l'Union en 2023, tout comme en 2022, suivi du Sénégal (13,8% contre 15,2%), du Mali (13,8% contre 13,6%) et du Burkina (13,1% contre 13,5%). Les parts du Bénin et du Togo ressortent respectivement à 10,0% et 3,9% en 2023 contre 9,4% et 3,7% en 2022. La part du Niger est retombée à 2,5% en 2023 (-0,2 pdp). La part de la Guinée-Bissau est restée stable à 0,6%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

