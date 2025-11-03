Sénégal: Koul-Montcornet - Une coopération décentralisée qui change le quotidien au coeur du Cayor

La coopération entre les communes de Koul (département de Tivaouane, Sénégal) et de Montcornet (Aisne, France) poursuit son chemin, faisant de ce partenariat un véritable levier de développement local.

Accueillie depuis quelques jours par le maire de Koul, Modou Fall -- descendant de Lat-Dior par sa mère -- une délégation française séjourne actuellement dans la localité pour renforcer les actions déjà engagées et en ouvrir de nouvelles perspectives.

Le comité de jumelage entre Koul et Montcornet n'est pas à son premier acte de solidarité.

En 2017, cette coopération a permis l'acquisition de la première ambulance de la commune sénégalaise, facilitant grandement les évacuations sanitaires. En pleine pandémie de Covid-19, le jumelage avait également apporté son soutien en distribuant des vivres pour aider les familles les plus vulnérables à faire face aux restrictions.

Dans le secteur éducatif, les deux communes ont multiplié les initiatives : une salle de classe a été entièrement construite et équipée à l'école élémentaire de Risso, tandis que l'école de Nguer a bénéficié d'un mur de clôture, de tables-bancs et de fournitures scolaires. Des actions qui ont contribué à améliorer de manière concrète les conditions d'apprentissage des enfants.

Sport, culture et mémoire commune

Pour rendre hommage aux pionniers de cette coopération -- l'ancien maire de Montcornet et l'ancien président du Conseil rural de Koul -- la municipalité sénégalaise a institué un tournoi de football baptisé Challenge Guy Le Provost. La finale, organisée en présence de la délégation française, a permis de mêler célébration sportive et découverte culturelle.

Les griots de Koul ont ainsi retracé, en chants et tambours, la mémoire du Cayor et la résistance de Lat-Dior Diop, héros national. Un moment de communion symbolique entre les représentants des deux communes, réunis sur cette terre marquée par l'histoire, mais aujourd'hui tournée vers l'avenir.

Au-delà des réalisations déjà accomplies, ce séjour vise à définir de nouveaux axes de coopération dans les domaines du sport, de la culture et de la jeunesse. Pour les autorités locales, le jumelage incarne un partenariat sincère et équilibré, où solidarité et partage d'expériences se rejoignent pour améliorer le cadre de vie des populations.

Entre Koul et Montcornet, la France et le Sénégal écrivent ainsi une nouvelle page de leur histoire : celle d'une amitié constructive ancrée au coeur du Cayor.