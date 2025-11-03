Sénégal: Dakar - 11 sites illégaux rasés par la gendarmerie

La gendarmerie maintient la pression contre l'occupation anarchique à Dakar. Ce dimanche 2 novembre 2025, une vaste opération d'assainissement et de déguerpissement a été menée dans les zones de BOA et Recasement, mobilisant d'importants moyens humains et techniques.

De 8 h à 14 h, deux escadrons de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI), épaulés par quatre équipes cynophiles et une unité de surveillance par drones, ont investi les lieux, selon les informations obtenues par Seneweb auprès du colonel Ibrahima Ndiaye.

La gendarmerie a travaillé en étroite collaboration avec la SONAGED et les services du Cadre de vie. Une synergie qui a permis une action rapide et coordonnée.

Au total, 11 sites composés de baraquements précaires et d'abris de fortune ont été détruits. Les camions de la SONAGED ont pris en charge l'évacuation des décombres, rendant les zones concernées immédiatement plus accessibles.