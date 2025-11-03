Madagascar: First Global Challenge 2025 - L'équipe malgache médaillée d'or pour leur « Courageous Achievement »

Les cinq jeunes membres de la FGC Team Madagascar qui a participé au Mondial de robotique au Panama, ont décroché une médaille d'or pour leur persévérance, leur sang-froid et leur ténacité face aux défis de ce concours international de robotique.

C'est alors une médaille d'or « Courageous Achievement » que l'équipe a remporté. Un prix pour les équipes ayant fait preuve de résilience et d'une attitude positive tout au long de leur parcours.

L'équipe, composée de Barisoa Andrianina, 17 ans ; Andriafeliniony Mandresy Nathan, 16 ans ; Rakotoarimalala Nomen'Aina Hanniel, 16 ans et Nomenjanahary Marie Luciana, 16 ans, a eu pour mentor Tahiry Manantsiory. Cette équipe de jeunes Malgaches a pu participer à ce grand concours international mondial de robotique, non sans avoir été confrontée à nombre de difficultés, notamment sur le plan financier. Mais l'équipe, leurs encadrants et leur mentor, ont su dépasser les obstacles, et leur persévérance a payé.