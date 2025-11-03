Burkina Faso: Forces armées nationales - La Médaille d'honneur du VDP instituée par le président du Faso

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a institué par décret, en date du 1er octobre 2025, une nouvelle distinction honorifique au sein des Forces armées nationales, dénommée « Médaille d'honneur du Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) ».

Il faut désormais compter avec la Médaille d'honneur du Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), dans les distinctions honorifiques au sein des Forces armées nationales (FAN). Cette médaille a été instituée par le chef de l'Etat par décret du 1er octobre 2025. A l'effigie du redoutable VDP du Lorum (Titao), Soumaila Ganamé dit Ladji Yoro, tombé au front en décembre 2021, cette médaille vise à récompenser l'engagement, la bravoure et le sens du sacrifice de ces milliers de civils qui combattent aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la reconquête du territoire national.

Le 1er novembre 2025, à l'occasion du 65e anniversaire des FAN, trois VDP, dont félicité Zoungrana, ont été les premiers à se voir décerner cette médaille et trois autres suivront en décembre prochain. Le décret précise que la Médaille d'honneur du VDP est une distinction à grade unique, pouvant être décernée sans agrafe ou avec agrafe

« Bravoure ». L'attribution se fait à titre normal, exceptionnel ou posthume. Le VDP décoré bénéficie d'une augmentation unique de 10 % du montant initial de sa prime d'opération.

Aucun droit de chancellerie n'est perçu pour cette distinction et les propositions de candidature font l'objet d'un examen en Conseil des médailles. La médaille peut être attribuée, à titre exceptionnel, avec agrafe « Bravoure », à toute personne physique ayant accompli des actes de courage, de dévouement ou de sacrifice au cours d'opérations nationales, spéciales ou de missions commandées.

Elle peut également être décernée sans agrafe à toute personne physique ou morale ayant apporté une contribution significative au renforcement des capacités de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), ou ayant rendu, de manière éminente et répétée, des services favorisant le bon déroulement des missions assignées à la Brigade et

à ses structures déconcentrées. L'institution de cette médaille est la matérialisation de la volonté continue du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, de reconnaitre le mérite et le sacrifice des VDP qui contribuent, aux côtés des FDS, à la reconquête du territoire.

Bien avant, le capitaine Traoré avait annoncé plusieurs mesures en lien avec la revalorisation de leurs conditions, en faisant passer la prime d'invalidité de 1 800 000 à

3 000 000 F CFA, le salaire mensuel de 60 000 à 80 000 F CFA, le capital décès de 1 000 000 à 3 000 000 F CFA, et les frais d'inhumation de 100 000 à 250 000 F CFA.