Burkina Faso: Compagnie aérienne Air Burkina - Un 2e « Embraer 190 » pour renforcer la flotte

Le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a conduit la cérémonie de réception du nouvel avion, un 2e « Embraer 190 », de la compagnie aérienne Air Burkina, atterri, jeudi 30 octobre 2025, à l'aéroport international de Ouagadougou.

Après septembre 2024, la compagnie nationale aérienne Air Burkina, enregistre l'arrivée de son 2e aéronef, un « Embraer 190 ». L'appareil qui a atterri, jeudi 30 octobre 2025, à l'aéroport international de Ouagadougou, a été réceptionné, en présence du ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo. Pour lui, le nouvel avion offre une sécurité renforcée aux passagers avec une capacité d'accueil de 98 sièges, conçu pour répondre aux exigences des voyageurs.

Le ministre Zerbo a indiqué que cette acquisition a été rendue possible grâce à la mobilisation de l'ensemble des Burkinabè, tout en signifiant que ce nouvel aéronef vient renforcer la flotte de la compagnie nationale Air Burkina, symbole de la résilience du peuple burkinabè. « Ce nouvel appareil est le fruit des efforts des Burkinabè, sous la houlette du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Air Burkina est de retour », s'est réjoui le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité. Il a appelé chaque acteur de la compagnie aérienne Air Burkina à faire preuve de professionnalisme, de discipline et de patriotisme dans l'accomplissement de ses missions. « Je pense à ce personnel très joyeux. Et, je veux lui dire qu'il travaille, qu'il s'engage, qu'il soit patriote, parce qu'Air Burkina doit rester Air Burkina.

Il survit depuis 1967, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas ainsi », a rappelé Emile Zerbo, tout en appelant l'ensemble des Burkinabè et des amis du Burkina à soutenir la compagnie aérienne nationale. Le directeur général de la compagnie Air Burkina, Azakaria Traoré, a renchéri que c'est grâce à l'engagement du gouvernement burkinabè que la compagnie a pu se doter de ce 2e appareil pour consolider sa flotte sur acquisition propre.

Renforcer la présence sur les lignes habituelles

« C'est un Embraer 190 avec six sièges en classe Business et 92 sièges en classe économique qui peut desservir toute la sous-région », a précisé le directeur général de la compagnie aérienne Air Burkina. Selon Azakaria Traoré, cette nouvelle dotation de la compagnie Air Burkina va lui permettre de renforcer sa présence sur les lignes aériennes habituelles.

« Avec un seul appareil, l'on a des difficultés à faire face à des incidents. Mais, ce nouvel aéronef va mieux outiller le réseau aérien. J'invite les voyageurs à nous faire confiance. Nous allons tout mettre en oeuvre pour que nos vols soient les plus réguliers possibles au bonheur des passagers », a assuré le directeur général de la compagnie aérienne Air Burkina. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso (ANAC-BF), Abdoul Aziz Wendyam Aristide Amoussa, a d'emblée, remercié l'exécutif burkinabè pour le travail abattu.

« En 40 ans, le Burkina Faso n'avait pas acheté d'avion pour la compagnie nationale. Mais, en deux ans, nous sommes au 2e aéronef, un Embraer 190 que le gouvernement burkinabè a bien voulu mettre à la disposition de la compagnie aérienne Air Burkina », a-t-il relevé. L'oeuvre, a fait savoir Abdoul Aziz Wendyam Aristide Amoussa, a débuté au plus haut sommet de l'Etat, avec des instructions fermes qui ont été données pour l'acquisition aussi bien du 1er que du 2e aéronef.

« Un fois, les instructions reçues, Air Burkina, la compagnie du bon voisinage et l'ANAC-BF n'ont ménagé aucun effort pour que ce 2e aéronef puisse fouler le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Des inspections ont été réalisées sur l'ensemble des avions pour s'assurer que Air Burkina ait des avions sûrs pour mener des activités sûres afin que tous les vols soient menés dans de meilleures conditions », a laissé entendre le directeur général de l'ANAC-BF.

Il a insisté que les aéronefs de la compagnie Air Burkina sont fiables et sûrs, tout en invitant les citoyens burkinabè et de la sous-région à faire de Air Burkina, leur compagnie de prédilection. Quant au commandant de bord, Kiswensida Emmanuel Ouédraogo, il a été reconnaissant aux autorités burkinabè pour leur confiance accordée à Air Burkina. « C'est environ 16 000 kilomètres que le nouvel Embraer 190 a parcourus depuis la Chine jusqu'à Ouagadougou », a-t-il relevé.