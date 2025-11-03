Burkina Faso: Opération spéciale de vaccination contre la rage - Plus de 10 000 chiens et chats ciblés

Le conseiller technique du ministre délégué chargé des Ressources animales, Jean Simporé, a lancé l'opération spéciale de vaccination des animaux de compagnie (chiens et chats) contre la rage dans la commune de Ouagadougou, jeudi 30 octobre 2025, à Ouidi, dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou.

Plus de 10 000 chiens et chats ont été vaccinés contre la rage, maladie transmissible et mortelle, dans la commune de Ouagadougou, du 30 octobre au 2 novembre 2025. Cette vaccination s'inscrit dans le cadre de l'opération spéciale de vaccination des animaux de compagnie contre la rage dans ladite commune.

C'est le conseiller technique du ministre délégué chargé des Ressources animales, Jean Simporé, qui a lancé cette campagne spéciale, entièrement gratuite, à Ouidi, dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. La directrice régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de la région du Kadiogo, Aïcha Sana, a précisé que cette opération spéciale a lieu en marge de la campagne de vaccination des animaux contre les maladies animales prioritaires.

Au regard du nombre élevé de plaintes au quotidien par rapport aux chiens enragés, a-t-elle ajouté, il était judicieux de prévoir cette campagne de vaccination. Dans la commune de Ouagadougou, Aïcha Sana a expliqué que deux sites ont été identifiés, en concertation avec les présidents des délégations spéciales, dans chaque arrondissement, pour rendre disponibles des équipes de vaccination des animaux de compagnie, durant les quatre jours.

Elle a souligné qu'après l'opération spéciale de vaccination contre la rage, l'initiative se poursuit dans les services vétérinaires. « Nous invitons ceux qui ne pourront pas faire vacciner leurs animaux durant les quatre jours de l'opération spéciale, à se rendre au niveau des services vétérinaires », a-t-elle lancé.

Une réalité dans la commune de Ouagadougou

Le conseiller technique du ministre délégué chargé des Ressources animales a indiqué que la rage est une réalité dans la commune de Ouagadougou en particulier et au Burkina Faso en général. « Cette maladie est incurable. Il faut, alors, la prévenir. Et le moyen de prévention c'est la vaccination, d'où cette campagne de vaccination », a laissé entendre Jean Simporé.

Car, a-t-il insisté, la rage est une maladie contagieuse de l'animal à l'homme et vice-versa. Jean Simporé a aussi rappelé que cette activité s'inscrit en droite ligne de l'Offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique pour améliorer les productions animales. Le président de la commission des affaires générales, sociales et culturelles, de la commune de Ouagadougou, Moussa Ouattara, a confié que la commune avait lancé une campagne d'abattage de chiens enragés, afin de répondre aux multiples plaintes enregistrées à travers les arrondissements de Ouagadougou.

Suite à cette lettre, le représentant du PDS de la commune de Ouagadougou s'est dit satisfait du fait que le gouvernement ait entrepris des démarches pour remédier à cela. Le Ouidi Naaba, présent au lancement de l'opération, a invité la population à faire vacciner les animaux de compagnie, au-delà de la campagne spéciale pour en finir avec la rage.