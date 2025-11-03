Burkina Faso: Rentrée académique 2025-2026 - Les enseignants stagiaires de Loumbila officiellement dans les classes

Le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a présidé le jeudi 30 octobre 2025, la rentrée académique des stagiaires de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation de Loumbila.

Les stagiaires nouvellement admis au concours directs de 2025 et affectés à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation (INFPE) de Loumbila dans la région d'Oubri sont officiellement dans les salles de classe pour leur formation théorique. Constitués en majorité d'éducateurs de la petite enfance et de professeurs des écoles, ils ont, avant ce jeudi 30 octobre 2025, bénéficié d'une immersion patriotique d'une semaine. Estimés à un millier de stagiaires, on note parmi eux, des admis issus des rangs des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) et enseignants communautaires.

Le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara a eu des échanges directs avec les apprenants. Les préoccupations de ces derniers se sont résumées, entre autres, aux réformes en vue pour améliorer les conditions de travail des enseignements, le sort des enseignants communautaires qui n'ont pas pu participer aux concours directs à cause de l'insécurité dans leurs zones et des comportements à adopter pour réussir leur carrière.

En réponse, le ministre Dingara a traduit la reconnaissance du gouvernement aux VDP et enseignants communautaires nouvellement admis qui étaient sur le terrain dans des zones difficiles. Il a salué la tenue de cette immersion patriotique qui a permis aux futurs acteurs de l'éducation d'acquérir des valeurs cardinales qui doivent guider leurs actions et leur permettre d'être des enseignants engagés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jacques Sosthène Dingara a rappelé que le secteur de l'éducation joue un rôle important. « Toute la Nation compte sur les enseignants pour assurer la transformation de la société à partir de la base. L'avenir de ce pays est entre vos mains. L'enseignant est le miroir de l'enfant », a-t-il dit, entre autres. Il a invité les stagiaires à prendre leurs responsabilités en étant assidus durant la formation.

Le représentant des enseignants communautaires, Mikaïlou Ouédraogo, a traduit sa reconnaissance au ministre Dingara pour son implication afin qu'un quota leur soit réservé aux concours directs. « Nous serons des enseignants modèles », a-t-il promis. Selon la stagiaire Arielle Fanta Badiel l'immersion patriotique lui a permis d'apprendre l'esprit d'engagement de patriotisme et l'amour pour la patrie.