Sénégal: Train express régional - Le nombre de rames passera de 15 à 22 pour les JOJ

À moins d'un an des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) de 2026, le Sénégal affine sa stratégie de mobilité. La convention de partenariat signée, le vendredi 31 octobre, entre le Comité d'organisation (Cojoj) et la Société nationale de gestion du Train express régional (Senter) marque une étape décisive.

Pour Yankhoba Diémé, ministre des Transports terrestres et aériens, la réussite de cet événement mondial se jouera aussi sur les rails. D'où, selon lui, l'engagement de la Senter à augmenter significativement la fréquence des trains sur l'axe stratégique Dakar-Diamniadio.

Les rames passeront de 15 à 22 rames pour réduire l'intervalle entre deux trains de dix à huit minutes. Il a également annoncé le déploiement d'un « peloton spécial de la gendarmerie » dédié exclusivement à la surveillance du réseau ferroviaire, dont les effectifs seront doublés pour la durée des Jeux.

Cette mesure répond aux exigences de sécurité spécifiques aux événements d'envergure internationale. Ibrahima Wade, coordinateur général du Cojoj, a souligné la dimension stratégique de ce site emblématique qui deviendra un véritable hub opérationnel, abritant le centre d'accréditation et de distribution des uniformes pour l'ensemble des participants.