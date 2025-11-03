Sénégal: Week-end des Lions - Le top 7 des meilleurs performances des Lions

De la performance XXL de Yehvann Diouf face au Paris Saint Germain au premier but de Nicolas Jackson en Bundesliga, les joueurs sénégalais se sont encore illustrés ce week end. Voici le top 7 des meilleurs performances des Lions.

Le meilleur joueur sénégalais de la semaine : Yehvann Diouf !

Sept arrêts décisifs face au Paris Saint-Germain : Yehvann Diouf était tout proche de permettre à son club de repartir du Parc des Princes avec le point du nul. Mais le mur dressé par le portier sénégalais s'est finalement fissuré dans les derniers instants, sur la toute dernière action du match.

Il a cédé à la 94e minute face aux assauts des attaquants parisiens : la tête de Gonçalo Ramos, sortie de nulle part, était trop puissante, trop bien placée. Yehvann ne pouvait qu'admirer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'OGC Nice s'est incliné sur le score d'un but à zéro, mais le gardien sénégalais s'en sort la tête haute, avec fierté. Il a d'ailleurs été élu homme du match, pour la deuxième fois consécutive. Son début de saison est tout simplement exceptionnelle et sa première place dans notre classement des meilleurs joueurs sénégalais est amplement méritée.

2- Nicolas Jackson marque enfin en championnat

Titularisé à la place d'Harry Kane lors du choc face au Bayer Leverkusen, l'attaquant sénégalais s'est enfin débarrassé d'un poids lourd qu'il portait depuis quelques semaines en inscrivant enfin son premier but en Bundesliga. C'est sur un coup de tête puissant et bien placé qui ne laissera aucune chance au gardien adverse, que l'attaquant sénégalais débloque enfin son compteur en championnat.

Il est aussi impliqué sur le troisième but du Bayern. Dans le jeu, il s'est montré disponible pour ses coéquipiers, qui ont pu compter sur lui d'abord pour le pressing mais aussi dans la construction. Il a beaucoup combiné avec ses coéquipiers tels que Lennan Karl ou encore Serge Gnabry.

Cette saison, toutes compétitions confondues avec le Bayern, l'ancien attaquant des Blues a marqué deux buts et délivré une passe décisive. Mais si l'on prend en compte ses prestations en championnat, Jackson est décisif à sept reprises sur les neuf derniers matchs (clubs et sélections confondus) : quatre buts et trois passes décisives. Des statistiques encourageantes, surtout qu'il garde pour l'instant un statut de remplaçant en club.

3- Lamine Fanne Dabo impressionne en Angleterre

Pas très connu du public sénégalais, mais ses prestations font beaucoup parler en Angleterre. Lamine Fanne Dabo, 22 ans, s'est amusé en FA Cup face à Forest Green Rovers vendredi dernier. Le milieu de terrain sénégalais a marqué un but avant de délivrer une passe décisive. Luton Town s'est imposé au terme d'un match spectaculaire sur le score de 4 buts à 3 et s'est qualifié pour le prochain tour.

Lamine est le symbole de la renaissance du club anglais, qui a connu un début de saison compliqué en League One. Il enchaîne les bonnes prestations. C'est un milieu de terrain de type box-to-box avec un style de jeu presque similaire à celui de Jude Bellingham. Il défend bien et se projette beaucoup vers l'avant, marquant des buts et créant aussi des occasions pour ses coéquipiers. Il est également doté d'une grande aisance technique. C'est un joueur avec un fort potentiel, un profil rare au Sénégal.

4- El Malick Diouf et West Ham gagne enfin

Le latéral gauche sénégalais et West Ham renouent avec la victoire après s'être imposés contre toute attente sur le score de 3 buts à 1 face à Newcastle. Cette victoire est très symbolique car c'est la deuxième de la saison en championnat, mais surtout la première devant leurs supporters depuis près de neuf mois (la dernière victoire au Stade olympique de Londres remontait au 27 février 2025 face à Leicester City, 2-0).

El Malick Diouf a été à la hauteur face aux Magpies, surtout sur le plan offensif, même s'il a eu un peu de mal défensivement, tout en se battant bien. Il a disputé l'intégralité du match avec : 3 dribbles réussis (le plus dans le match), le plus grand nombre de duels gagnés (10), le plus de tacles effectués (3) et 8 ballons récupérés.

5- Cheikh Tidiane Sabaly porte le FC Metz

L'ailier du FC Metz a été auteur d'une grosse prestation lors de la victoire de son équipe face à Nantes. Cheikh Tidiane était au four et au moulin, participant à la fois aux tâches défensives et se montrant très présent sur les phases offensives.

Il a délivré une passe décisive à son compatriote Habib Diallo, auteur de son deuxième but de la saison avec les Grenats, dans les derniers instants du match. Le super-sub de Pape Thiaw a également créé trois occasions franches, remporté 7 duels, récupéré 6 ballons et effectué 5 tacles.

Des statistiques qui prouvent que Sabaly ne ménage aucun effort lorsqu'il est sur le terrain et qu'il veut aider au maximum ses coéquipiers. Sa prestation a été récompensée par le journal L'Équipe, qui l'a intégré dans son onze type de la semaine. Le FC Metz s'est imposé contre toute attente à Nantes. C'est leur deuxième victoire d'affilée, et leur deuxième victoire tout court cette saison.

6- Arouna Sangante impérial

Le capitaine du Havre AC continue d'enchaîner les grosses prestations cette saison. Il a encore rendu une copie propre face au Toulouse FC ce dimanche.

Il a disputé l'intégralité du match avec à la clé : 9 duels gagnés, 3 ballons récupérés, 11 dégagements et 3 tacles réussis. Une prestation XXL du défenseur central sénégalais, qui s'est traduite par un clean sheet pour son équipe.

Il enchaîne les matchs et semble aller beaucoup mieux, lui qui a longtemps vu sa carrière freinée par les blessures.

7- Cherif Ndiaye buteur en Superlig Turk

L'attaquant de Samsunspor n'est vraisemblablement pas en Turquie pour une visite de courtoisie. Il y est allé pour marquer des buts. Ce week-end, face à Konyaspor, il a inscrit son troisième but en cinq matchs avec Samsunspor -- son sixième de la saison si l'on prend en compte son début d'exercice avec l'Étoile Rouge de Belgrade.

Il s'est rapidement adapté au championnat turc, et ses débuts sont plus que prometteurs.