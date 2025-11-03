Sénégal: Decroix - « Nous accompagnons le tandem Diomaye - Sonko, par principe, sans rien attendre en retour »

Mamadou Diop Decroix, a livré une réflexion profonde sur la situation nationale et le tandem présidentiel Sonko-Diomaye. Fidèle à sa ligne de principe, il appelle à préserver l'unité du duo au pouvoir, qu'il considère comme un gage de stabilité pour le pays.

Sans détour, le vétéran de la gauche sénégalaise affirme soutenir le tandem « par conviction et non par intérêt », tout en plaidant pour une véritable rupture des mentalités au service du développement national.

Le leader de l'Alliance des forces de progrès - And-Jëf/PADS, était l'invité de l'émission En Vérité sur RSI ce dimanche 2 novembre 2025. Decroix s'est longuement exprimé sur la situation nationale, le changement des mentalités et surtout sur la nécessité de préserver la cohésion du tandem présidentiel Ousmane Sonko - Bassirou Diomaye Faye, qu'il soutient « par principe ».

« Nous accompagnons le tandem par principe »

Mamadou Diop Decroix a tenu à dissiper toute ambiguïté sur les motivations de son engagement aux côtés du duo au pouvoir. « Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas intéressé par les postes ni par les privilèges », a-t-il déclaré d'un ton ferme. Et d'ajouter : « Nous accompagnons le tandem par principe, tant qu'ils restent sur le droit chemin et fidèles à la vision qu'ils ont définie. Nous n'attendons rien en retour. Qu'ils nous nomment ou pas, cela ne changera rien à notre engagement. »

Pour l'ancien ministre, ce soutien découle d'une conviction politique forgée dans la durée. « Je milite depuis 1973, à une époque où être dans l'opposition était dangereux. » Cette fidélité à ses valeurs, affirme-t-il, explique sa posture actuelle : celle d'un acteur engagé pour une transformation véritable du Sénégal, sans calcul ni recherche d'avantages personnels.

Le compagnonnage Sonko-Diomaye, un « pilier de stabilité nationale»

Mamadou Diop Decroix a insisté sur la nécessité de préserver l'unité du duo présidentiel, qu'il considère comme une condition essentielle de stabilité. « Sonko et Diomaye doivent consolider leur compagnonnage pour le bien du pays. C'est l'intérêt du pouvoir, de l'opposition et même de ceux qui ne font pas de politique. Une rupture entre eux risquerait de plonger le pays dans l'instabilité. »

Pour lui, cette cohésion dépasse les enjeux partisans : elle incarne la volonté d'une gouvernance nouvelle, fondée sur la complémentarité, la loyauté et la discipline politique. « Le Sénégal a besoin d'un leadership uni et responsable. »

Une rupture nécessaire, mais d'abord mentale

Le leader de l'AJ/PADS a par ailleurs rappelé que le développement du Sénégal ne saurait se limiter à une réforme institutionnelle ou économique : il doit s'accompagner d'une véritable transformation des mentalités.

« Si on veut développer le Sénégal, il faut changer les façons de penser et de voir, avoir une rupture totale. Mais le problème, c'est que nous, les Sénégalais, voulons le changement sans changer nos comportements. Cela est impossible. » Cette « rupture mentale », selon lui, constitue la base même du projet de refondation nationale porté par le tandem Sonko-Diomaye.

Un contexte sécuritaire préoccupant

Mamadou Diop Decroix a enfin attiré l'attention sur les menaces régionales qui exigent de la part du Sénégal une vigilance accrue. « Regardez le Mali, où le JNIM sème la terreur. Le conflit s'est rapproché de nos frontières, jusqu'à Jiboly, en face de Kidira. Le Sénégal doit rester soudé et vigilant. »

Dans ce contexte, l'unité nationale et la stabilité politique apparaissent, selon lui, comme des impératifs absolus : « C'est ensemble que nous pourrons préserver notre pays et poursuivre sa transformation. »

Mamadou Diop Decroix a réaffirmé sa fidélité à ses idéaux et son engagement en faveur d'une transformation profonde du Sénégal. Pour lui, « le véritable changement commence par un travail sur nous-mêmes, sur notre manière de penser et d'agir ».

Plus de cinquante ans après ses débuts dans le militantisme, celui qu'on surnomme parfois « le sage de la gauche sénégalaise » demeure fidèle à une ligne de conduite constante : la loyauté aux principes, la défense de l'intérêt général et la foi dans l'unité nationale comme socle de tout progrès durable.