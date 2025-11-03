Sénégal: Ville de Thiès - Le maire veut porter le budget à 10 milliards de FCfa

Le maire de Thiès a annoncé, samedi dernier, son ambition de porter le budget de la ville à 10 milliards de FCfa. Babacar Diop l'a annoncé au cours de la réunion du conseil municipal consacré au débat d'orientation budgétaire.

THIÈS - La Ville de Thiès pourrait voir son budget passer du simple au double pour atteindre 10 milliards de FCfa au regard de son potentiel fiscal et économique mobilisable. C'est la forte conviction du maire Dr Babacar Diop, exprimée samedi dernier, devant le conseil municipal.

À cette occasion, il a rappelé que le budget de la ville qui était de 900 millions de FCfa, à son arrivée, a été porté successivement à un milliard en 2023, 1,442 milliard en 2024, puis à plus de 5 milliards de FCfa en 2025. Babacar Diop explique cette prouesse par une gestion rigoureuse et l'expertise déterminante du Trésor public et du Centre des services fiscaux de Thiès.

C'est pourquoi, il a dit que son ambition c'est de porter le budget municipal à 10 milliards de FCfa. Pour lui, l'accroissement des ressources a permis la mise en oeuvre d'un vaste programme d'investissements publics touchant la modernisation et la densification de l'éclairage urbain, la réhabilitation routière, les bourses d'études et de formation, la prise en charge médicale, l'aménagement d'espaces publics, etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le détail, le maire a énuméré les différents projets en cours de réalisation comme les travaux de la Place de France, l'aménagement des abords de la Place Mamadou Dia, la Place bleue sur l'Avenue Caen, ou encore le pavage des rues. Pour l'éclairage public, Babacar Diop a signalé la phase 4 du programme de modernisation et de densification qui sera lancée en novembre pour couvrir les Avenues Mao Doucouré, Jacques Sarr, Coumba Ndoffène, Ousmane Ngom, Malick Sy et François-Xavier Ndione, etc.