Afrique: Formose Mendy sur la CAN 2025 - « Il faut prendre le trophée et rentrer au pays avec »

Joueur de Watford depuis cet été, Formose Mendy est un habitué de la sélection sénégalaise, même s'il n'a pas été appelé depuis novembre 2024. Cependant, le défenseur reste disponible et prêt à bondir sur une opportunité. Il pense également que le groupe de Pape Thiaw a toutes les armes pour remporter la CAN 2025.

Formose Mendy y croit. Le joueur de 24 ans est persuadé que le Sénégal peut s'offrir une deuxième CAN lors de l'édition à venir, au Maroc (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). Pour celui qui a honoré 10 sélections avec les Lions, il n'y a pas de doute à avoir.

À la question de savoir si Pape Thiaw et sa bande en étaient capables, il n'a pas hésité : « Bien sûr ! On va aller là-bas pour gagner cette CAN. On n'y va pas pour se balader ou partir en vacances. On va aller là-bas pour gagner cette coupe. Si tout le monde te dit que tu es favori, tu es favori ! Il faut prendre le trophée et rentrer au pays avec ! », clame-t-il dans une interview avec Afrik Foot.

Par ailleurs, le joueur prêté par Lorient a été questionné sur son cas personnel avec les Lions. Sa dernière convocation remonte à novembre 2024, avec des matchs contre le Burkina Faso et le Burundi comptant pour les qualifications à la CAN 2025. Il se dit prêt à répondre à l'appel de la Nation.

« Il ne se passe rien de spécial, c'est juste que pour aller en sélection, il faut jouer des matchs, faire de bonnes performances sur le terrain. Je ne souhaite que du bon aux joueurs appelés dernièrement. Je les félicite d'ailleurs pour leur qualification pour la Coupe du monde 2026. Après, c'est à moi de faire le job sur le terrain pour y retourner », analyse-t-il avant d'ajouter : « Moi, je suis un fils du pays. Je suis un Sénégalais. Tout Sénégalais rêve d'aller à la CAN. Quoi qu'il se passe, je reste Sénégalais et supporter avant tout ! »

Des souvenirs, et une envie de revenir

Présent à la Coupe du monde 2022, Formose Mendy a également disputé la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Même s'il souhaite retrouver la Tanière, il est conscient qu'il doit s'en donner les moyens, lui qui n'a joué que deux fois cette saison avec Watford en Championship.

« Il me reste plein de souvenirs dans la tête et j'espère avoir la chance de jouer encore ce genre de compétitions. Il faut être bon sur le terrain pour aller là-bas. C'est Dieu qui donne. Je prie avant tout pour que tous les joueurs sénégalais soient en bonne santé, comme ça on va aller à la CAN, jouer et remporter ce trophée. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. »