Lors de la cérémonie du dévoilement de la mascotte Ayo, le président Bassirou Diomaye Faye a livré un discours tourné vers la jeunesse et l'avenir du pays. Il a annoncé une série d'initiatives visant à faire des Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 », un levier de transformation sociale et éducative.

À l'occasion du dévoilement de la mascotte officielle des Joj « Dakar 2026 », Bassirou Diomaye Faye a adressé plusieurs messages à la jeunesse sénégalaise. Le président de la République a estimé que l'engagement de la jeunesse est au coeur des programmes et actions à dérouler pour une réussite parfaite de l'organisation de cet événement planétaire en terre africaine du Sénégal.

C'est pourquoi, il a insisté sur les initiatives entreprises par le gouvernement dans le but de faire des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 », un levier de transformation sociale et éducative. « Nous voulons assurer un maillage national du territoire en infrastructures et équipements sportifs de proximité, afin de donner la possibilité à tous les jeunes de chaque commune, de pratiquer les activités sportives de leur choix », a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a rappelé que certains projets en cours d'exécution comme la construction de terrains de quartier multifonctionnels dans plusieurs communes, notamment à Dakar, Diamniadio et Saly, ont pour but d'« inscrire ces Jeux dans un héritage durable, à la fois sportif et territorial ». Le président de la République a également salué les résultats du Brevet olympique, civique et sportif (Bocs), « déjà adopté par 250 000 élèves dans 3 550 écoles, avec pour ambition d'atteindre 900 000 apprenants » d'ici octobre 2026.

« Ce projet allie éducation, civisme et sport : trois piliers essentiels d'une jeunesse forte, disciplinée et responsable », a souligné Bassirou Diomaye Faye qui n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de former « des citoyens conscients, tolérants et patriotes ». Pour lui, les Joj ne sont pas qu'un événement sportif, mais une opportunité pour renforcer l'éducation, l'inclusion et la cohésion nationale.

« J'encourage le Cojoj à poursuivre la mise en oeuvre du programme d'engagement, moyen d'autonomisation des jeunes, et de découverte des sports, des arts et de la culture du Sénégal et de l'Afrique », a-t-il ajouté tout en se félicitant de l'approche inclusive du Cojoj. « Je me réjouis de la démarche participative que le Cojoj a adoptée dans la sélection de la mascotte, à travers un concours national impliquant toutes les inspections d'académie du pays », a déclaré le Président Faye.

En prévision de la tournée de la Flamme olympique, le chef de l'État a engagé tout le gouvernement à s'assurer que les mesures soient respectées dans les délais. « C'est pourquoi la tournée de la Flamme olympique dans les quatorze régions du Sénégal marquera la dimension inclusive et festive des Jeux pour l'ensemble de la jeunesse du pays », a-t-il poursuivi.

