Ile Maurice: Première sortie publique des nouveaux patrons de la Banque centrale et de la FSC

Maurice s'impose une nouvelle fois comme plateforme régionale de référence pour les discussions stratégiques autour du développement financier en Afrique. Ainsi, pendant deux jours, les 3 et 4 novembre, le pays accueillera la première édition de l'OECD-RCE Round table on Banking and Capital Markets in Africa, organisée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Regional Centre for Excellence (RCE) de la Financial Services Commission (FSC).

L'événement, qui se tiendra à l'Africa Training Institute à Ébène, rassemble des décideurs africains du secteur financier, des experts internationaux ainsi que des responsables d'institutions multilatérales pour débattre des leviers permettant de stimuler le financement des entreprises, la résilience des marchés et la croissance durable du continent.

Cette conférence marque également la première apparition publique de la nouvelle gouverneure de la Banque de Maurice (BoM), Priscilla Muthoora Thakoor, et du nouveau Chief Executive (CE) de la FSC, Désiré Vencatachellum. Tous deux ouvriront officiellement les travaux de la conférence ce matin, avant la présentation du premier OECD Africa Capital Markets Report par Carmine Di Noia, directeur du Directorate for Financial and Enterprise Affairs de l'OCDE.

Stabilité monétaire et transparence

La présence de ces deux figures, qui incarnent le renouveau des institutions financières mauriciennes, donnera le ton à un forum tourné vers la modernisation, l'inclusion et la gouvernance. Pour la BoM, cette première sortie publique de sa nouvelle gouverneure, nommée le 25 septembre, intervient dans un contexte de réformes structurelles et d'attention accrue sur la stabilité monétaire et la transparence. Quant à la FSC, elle s'appuie sur le RCE pour positionner Maurice comme centre régional d'excellence en matière de régulation et de développement des marchés financiers africains.

Placée sous le thème «Driving Financial Market Development for Growth», la rencontre de deux jours abordera plusieurs enjeux majeurs : la connexion entre marchés financiers et objectifs économiques, à un moment où le crédit au secteur privé s'essouffle sur le continent ; le rôle de l'intelligence artificielle dans l'inclusion financière et l'efficacité des marchés, un thème sur lequel interviendra le ministre mauricien des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul ; le développement des marchés d'actions et d'obligations avec un panel modéré par Sunil Benimadhu, Chief Executive Officer de la Bourse de Maurice, avec la participation de représentants de la Mauritius Commercial Bank, de la Financial Regulatory Authority d'Égypte et de la Banque du Mexique ; et enfin, les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise, inspirées les Principes du G20/OCDE, où prendront la parole des experts de la Financial Sector Conduct Authority d'Afrique du Sud et du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs.

Les discussions du deuxième jour seront consacrées à la gestion de la dette souveraine et au rôle des investisseurs institutionnels - notamment les fonds de pension et les compagnies d'assurances - dans le financement à long terme des économies africaines.

Des représentants du Fonds monétaire international, de la Banque de réserve de l'Inde, et des Bureaux de la dette du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Bénin partageront leurs expériences. Une dernière session portera sur le rôle des entreprises publiques (SOE) dans la mobilisation de capitaux à travers des introductions en Bourse et des émissions obligataires, un sujet clé pour la transformation économique de plusieurs pays africains.

En accueillant cette première édition de la table ronde, Maurice veut consolider sa réputation de carrefour des politiques financières africaines et de plateforme de savoir-faire réglementaire. Au-delà de son rôle d'hôte, le pays ambitionne aussi de démontrer «qu'un écosystème financier solide, bien régulé et ouvert à l'innovation peut devenir un levier d'intégration régionale et un modèle de développement durable pour le continent africain».