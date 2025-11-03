Ile Maurice: Le gendre de Mamy Ravatomanga convoqué en tant que témoin ce lundi

3 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Cette semaine, des développements sont attendus dans l'affaire Mamy Ravatomanga. Andry Patrick Rabetokotany, le gendre de Mamy Ravatomanga, a été convoqué à la Financial Crimes Commission (FCC) en tant que témoin ce lundi 3 novembre.

Le gendre de l'homme d'affaires malgache est actuellement entendu par les enquêteurs de la FCC. Selon nos informations, cette audition porte sur une réunion qui se serait tenue le 14 octobre dernier à Quatre-Bornes, au domicile d'un proche de l'ancien commissaire de la FCC, Me Junaid Fakim.

Le gendre du milliardaire aurait pris part à cette rencontre, au cours de laquelle plusieurs sujets sensibles auraient été abordés. Il est représenté par l'avocat Me Kooshal Bansoodeb.

