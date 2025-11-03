Ile Maurice: Le tribunal ordonne la reconnaissance de la BOMEU

L'Employment Relations Tribunal (ERT) a tranché : la Bank of Mauritius Employees Union (BOMEU) deviendra désormais le syndicat officiellement reconnu de la Banque de Maurice (BoM).

Dans son ordonnance rendue ce lundi 3 novembre, l'ERT conclut que la BOMEU détient la majorité absolue des employés de l'unité de négociation concernée et ordonne à la BoM d'ouvrir des discussions collectives avec le syndicat.

La décision fait suite à la séance déterminante du 24 octobre dernier, au cours de laquelle la direction de la BoM a confirmé la vérification des signatures d'adhésion syndicale : sur 226 signatures soumises, 210 ont été authentifiées, dix présentaient de légères divergences et sept étaient non signées.

Même ainsi, le seuil requis dépassait largement les 50 %. Le représentant légal de la BoM a reconnu devant le tribunal que les critères prévus à la section 37 de l'Employment Relations Act étaient remplis.

Chidanand Rughoobar, président de la BOMEU et analyste à la BoM (toujours suspendu), et le syndicaliste Narendranath Gopee sont à l'origine de la demande de reconnaissance syndicale.

Cette reconnaissance, la première depuis la création de la BOMEU en 1976, impose à la BoM d'établir un cadre de dialogue social inédit dans son histoire.