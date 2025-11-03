Ile Maurice: La phase 2 du projet La Vigie-La Brasserie-Beaux-Songes désormais ouverte

La deuxième phase du projet routier La Vigie-La Brasserie-Beaux-Songes a été officiellement ouverte à la circulation le jeudi 30 octobre à 10 heures. La cérémonie d'inauguration s'est tenue la veille, en présence du ministre des Infrastructures publiques, Ajay Gunness.

Ce développement majeur marque la création d'un nouveau tronçon de 9,5 kilomètres, représentant un investissement de Rs 1,5 milliard et devant considérablement réduire les embouteillages pour environ 10 000 automobilistes dans le secteur. Il permettra d'améliorer la fluidité du trafic et l'accessibilité.

Lors de l'événement, le ministre Gunness a exprimé sa satisfaction quant à cette avancée significative en matière d'infrastructures et a souligné l'importance de la sécurité routière, encourageant tous les usagers à redoubler de vigilance sur ce nouvel axe.

Pour rappel, c'est le 5 décembre 2023 qu'a été inaugurée la phase 1 du Link Road La Vigie-La Brasserie-Beaux-Songes-Flic-en-Flac. Cette première phase, qui débute sur l'autoroute M1 à La Vigie, croise la route Phoenix-Plaisance (A10) à hauteur du 16e Mille et se termine sur la route de La Marie (B102).

La deuxième phase de cette liaison, qui prolonge la route de La Marie (B102), traverse Henrietta et Holyrood avant d'aboutir à Pierrefonds. Il convient également de souligner que cette nouvelle route reliera la B2 (Palma) et la B130 (Phoenix-Beaux-Songes), améliorant ainsi l'accès aux régions de Palma, Bassin, Solferino, entre autres, ainsi qu'à la déviation de Flic-en-Flac.