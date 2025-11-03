Ile Maurice: Maurice commémore le 191e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés

Le site historique de l'Aapravasi Ghat, classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a accueilli, dimanche matin, la cérémonie commémorative marquant le 191e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice. L'événement, organisé par le ministère des Arts et de la culture et le Aapravasi Ghat Trust Fund, a réuni de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et culturelles autour d'un même message : préserver la mémoire, honorer le courage et transmettre les valeurs des ancêtres.

Dès 10 heures, les invités ont pris place au rythme du jhal dholak et des chants bhojpuri interprétés par le Lilo Mathoor Group. La cérémonie officielle a débuté avec la présence du président de la République, Dharam Gokhool, du Premier ministre, Navin Ramgoolam, et du Premier ministre adjoint, Paul Raymond, ainsi que d'autres hauts dignitaires, dont le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, et le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea. Le moment fort du matin a été le dépôt de gerbes en hommage aux travailleurs engagés, symbole de respect et de mémoire envers ceux qui ont façonné l'histoire du pays.

Des discours pour raviver la mémoire collective

Dans son allocution, le président du Aapravasi Ghat Trust Fund, Sukhend Ramdass, a rappelé l'importance du site comme témoin du parcours des premiers travailleurs venus d'Inde entre 1834 et 1920. Le haut-commissaire d'Inde à Maurice, Anurag Srivastava, a pour sa part souligné la profondeur des liens historiques et culturels entre l'Inde et Maurice, annonçant la remise d'un chèque de USD 25 millions au gouvernement mauricien dans le cadre du Special Economic Package 2025.

Cette contribution vise à soutenir divers projets socio-économiques et culturels dans le pays. Mahen Gondeea a, lui, mis en avant le rôle de la culture comme ciment de l'identité mauricienne. Un moment artistique intitulé Sanskritik Sangam - Confluence of Cultures est venu illustrer l'harmonie des influences indiennes et mauriciennes dans le développement du pays.

Prenant la parole, Navin Ramgoolam a livré un discours empreint d'émotion et de lucidité historique : «L'Aapravasi Ghat est un lieu de mémoire chargé d'histoire. Il y a 182 ans, des travailleurs engagés sont arrivés par bateau dans des conditions très difficiles avec l'espoir d'un avenir meilleur à Maurice. Ils ont transformé cette terre rocailleuse en terre fertile, malgré un salaire médiocre et un labeur incessant du matin au soir.» Le chef du gouvernement a rappelé la dureté des conditions de vie à l'époque : «Lorsqu'ils étaient malades, leur journée d'absence comptait pour deux et ils n'avaient même pas la liberté de changer de village sans un pass. Ces hommes et ces femmes incarnent le respect, la patience, le courage et la persévérance.» Il a également évoqué son propre héritage : «Ils ne s'imaginaient jamais qu'un jour, un des leurs gouvernerait ce pays.» Il a enfin lancé un appel à la conscience collective : «Je suis triste de voir que certains aient oublié notre histoire et les valeurs de nos ancêtres. Il est important de se souvenir car notre histoire, c'est notre liberté.»

Paul Bérenger a déposé une gerbe en hommage aux travailleurs engagés.

Anurag Srivastava (à g.) a remis un chèque de USD 25 millions a Navin Ramgoolam dans le cadre du «Special Economic Package 2025».

La cérémonie s'est conclue avec la remise officielle du chèque de USD 25 millions de dollars et du lancement de l'exposition Threads of Memory, Bonds of Belonging sur le site de l'Aapravasi Ghat. Cette exposition met en lumière les liens indélébiles entre mémoire, identité et héritage culturel, tout en rendant hommage à la résilience des travailleurs engagés et à leurs descendants.