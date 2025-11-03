Madagascar: Festival des Pirates - 3e édition - Sainte-Marie hisse les voiles

Le festival des Pirates revient à Sainte-Marie du 28 au 30 novembre 2025.

Organisé par LCDF - Le Circuit des Forbans, en partenariat avec l'Office du Tourisme et le ministère du Tourisme, l'événement mettra à l'honneur le patrimoine, la culture et le sport avec l'appui fidèle d'Orange Madagascar.

Trois jours d'animations et de découvertes

Concerts, spectacles, compétitions sportives et ateliers artistiques rythmeront ces trois jours de fête. Parmi les têtes d'affiche, Big MJ et Ceisa assureront le show de clôture.

Une aventure grandeur nature

Parmi les moments phares, la Grande Chasse au Trésor fait peau neuve : Les visiteurs pourront embarquer sur le circuit « Pirate Island », un parcours reliant les sites emblématiques de l'île : le Cimetière des Pirates, l'Île aux Forbans, le Musée de la Reine Betty, l'Îlot Madame et la première église catholique de Madagascar. En équipes de cinq, les participants vivront une véritable aventure à la manière de Koh-Lanta, avec un mélange d'énigmes sur l'histoire des pirates, des épreuves d'agilité, des défis aquatiques et des jeux de cohésion. Des lots attractifs récompenseront les meilleurs équipages.

Le festival veut faire de Sainte-Marie une destination phare du tourisme national, après avoir déjà contribué à une hausse de 30% de la fréquentation lors des précédentes éditions, en contribuant au rayonnement touristique et culturel de l'île.

L'objectif est clair : faire du festival des Pirates l'un des plus grands événements de Madagascar d'ici 2028.