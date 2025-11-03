Madagascar: Double échéance

Les choses sérieuses commencent pour la transition. Le pays dispose maintenant d'un projet de loi de finances initiale pour l'année 2026.

Double échéance

Déposée à l'Assemblée nationale, pratiquement en même temps que la prise de services du nouveau ministre de l'Economie et des Finances, Herinjatovo Ramiarison, ce PLFI 2026 s'inscrit dans un contexte particulier de transition politique et institutionnelle où le gouvernement dit de refondation, aura pour mission essentielle de mener le pays vers des élections libres et une vraie démocratie.

Mais le rôle d'un gouvernement étant aussi de donner à la population des conditions de vie les plus dignes possibles, le budget de l'Etat fixe également des priorités, pour ne citer, entre autres que l'accès à l'eau potable et à l'énergie, l'emploi pour les jeunes, et surtout des denrées de première nécessité, notamment le riz, à des prix abordables...

Il s'agira, en somme pour l'Exécutif de se doter des moyens financiers suffisants pour satisfaire les revendications d'un peuple qui espère un changement en mieux dans tous les domaines. Pour cela, le ministère de l'Economie et des Finances mise sur une meilleure mobilisation des recettes en fixant un taux de pression fiscale brute de 12,4%.

Un objectif ambitieux de performance fiscale ambitieux, tout comme celui de la croissance économique fixée à 4,8%. Un objectif atteignable mais avec des conditions préalables, comme le retour rapide à la stabilité politique qui permettrait de maintenir les financements extérieurs sans lesquels, il sera difficile de réaliser les objectifs de développement fixés dans le PLFI. Le premier test de réussite du gouvernement sera probablement la prochaine revue de la Facilité Élargie de Crédit du FMI, mais aussi de l'éventuel déblocage de l'aide budgétaire de la Banque mondiale.

Une double échéance qui permettra de mesurer si les deux premiers mois de la nouvelle équipe du MEF seront ou non une réussite. Avec, au bout, le maintien ou non dans cette première version du gouvernement de refondation, à qui le Colonel Randrianirina a donné un délai de 2 mois pour faire ses preuves.