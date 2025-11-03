Burkina Faso: Education aux médias - Des « Wayiyan » s'imprègnent du travail des journalistes à Sidwaya

Des membres de la veille citoyenne ont effectué une immersion à la rédaction du quotidien Sidwaya, le mercredi 29 octobre 2025 à Ouagadougou, à l'initiative de Educommunik, dans le cadre de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information.

Dans le cadre de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, une délégation de « wayiyan » a effectué une visite à la rédaction du quotidien Sidwaya dans la matinée du mercredi 29 octobre 2025 à Ouagadougou. Pour l'occasion, ils ont assisté à la conférence de rédaction du jour au cours de laquelle le menu du lendemain est proposé. Les journalistes ont également passé en revue les articles publiés dans la parution du mardi 28 octobre 202.

Avant la conférence de rédaction, la rédactrice adjointe en chef du quotidien Sidwaya, Nadège Yé, de présenter le groupe de presse « Les Editions Sidwaya » créé en 1984 et qui regroupe plusieurs produits. Il s'agit du quotidien, de l'hebdomadaire Sidwaya Sport et du mensuel Carrefour Africain. En plus, elle a donné un aperçu succinct du fonctionnement de la rédaction et du processus de production du journal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, elle a expliqué aux hôtes que les articles sont produits par des journalistes qui couvrent les activités sur le terrain. Ensuite, les articles subissent plusieurs relectures depuis les chefs de desks jusqu'au secrétariat de rédaction avant le montage. C'est au sein du secrétariat général de rédaction que les articles sont montés pour constituer un journal qui sera amenée à l'imprimerie pour être tiré.

Elle a également fait savoir que Sidwaya est un média public dont l'une des missions est l'accompagnement de l'action gouvernementale. Le slogan de Sidwaya, le journal de tous les Burkinabè vient du fait que toutes les composantes de la société doivent pouvoir se reconnaitre à travers les pages du journal. Le directeur des Rédactions des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé, représentant la directrice générale Assétou Badoh s'est réjoui de la visite des membres de la veille citoyenne.

« Cette visite vous permet de comprendre les efforts déployés au quotidien par Sidwaya pour informer les Burkinabè », a-t-il précisé. M. Toé a expliqué que les journalistes travaillent, parfois au-delà des heures de l'administration publique afin de rendre compte de ce qui se passe au Burkina. En réponse à une question sur le caractère payant des prestations, le directeur des rédactions a précisé que vertaines activités programmées des associations sont couvertes à titre gracieux, à condition de faire parvenir une demande de couverture médiatique, 72 h à l'avance, à la direction générale.

Par contre, les activités à caractère commercial font l'objet d'une facturation. « Sidwaya se saisit par ailleurs des problèmes de la société suite au constat des journalistes ou suite à des interpellations citoyennes pour peu que celles-ci ne portent pas atteinte à la dignité et à l'honneur d'autrui », a indiqué Jean Marie Toé. La chargée de programmes à Educommunik, Kadi Nina Diallo, s'est félicitée aussi de cette rencontre.

« Nous avons effectué cette sortie avec les « Wayiyan » dans les organes de presse afin qu'ils puissent s'imprégner véritablement du mode de fonctionnement des médias comme les télévisions, radios, presses écrites, presses en ligne et voir comment que les journalistes travaillent », a-t-elle dit. Elle s'est dit très satisfaite parce que les objectifs recherchés ont été atteints.

Depuis 2019, Educommunik commémore chaque année cette semaine mondiale de l'éducation aux médias. Cette commémoration est placée sous le parrainage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Educommunik est une organisation de jeunesse, de droit commun burkinabè qui a été créée en 2010, au Burkina Faso, dans le but de promouvoir l'éducation aux médias et à l'information en milieu jeunes.