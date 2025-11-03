Burkina Faso: 65e anniversaire des Forces armées nationales - Don de sang et distinctions à Dori

La 4e région militaire a commémoré le 65e anniversaire des Forces armées nationales, les 1er et 2e novembre 2025 à travers une prise d'armes, une décoration et une opération de don de sang à Dori, chef-lieu de la région du Liptako.

Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire des Forces armées nationales, la 4e région militaire a organisé une cérémonie de prise d'armes suivie de décorations au carré d'armes du camp Liptako de Dori, le 1er novembre 2025. Pour la circonstance, les différents responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), les leaders coutumiers et religieux, ainsi que les responsables administratifs et les acteurs de la société civile ont assisté à la cérémonie.

Cette célébration a été marquée par la sortie du drapeau, la revue des troupes et l'honneur militaire. C'est dans cette ambiance que le chef de bataillon, le commandant du 41e Régiment d'infanterie commando (RIC) de Dori, le commandant Fayçal Ilboudo a, au nom du commandant de la 4e région militaire, le chef de bataillon, Amadou Sanou, prononcé le discours du ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé.

En référence au thème : « Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la Révolution progressiste populaire, pour une défense souveraine du territoire », le commandant Fayçal Ilboudo a souligné qu'il est évocateur et traduit l'orientation politique du Burkina sous le leadership du Président du Faso, chef suprême des armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. « Cette orientation sur le chemin de la Révolution progressiste populaire nous permet de rompre avec les schémas classiques qui nous ont longtemps maintenus dans l'aliénation et le sous-développement. Le pays est en révolution et les Forces armées nationales ne sauraient être en marge de cette dynamique », a-t-il expliqué.

Galvaniser à travers les distinctions

De son avis, les Forces armées nationales étant l'émanation du peuple, elles doivent être au coeur de la Révolution qui vise la libération totale de notre territoire, l'affirmation de notre souveraineté véritable et la restauration de notre dignité collective. A l'issue de la cérémonie de prise d'armes, s'en est suivie la décoration de 9 soldats dans trois ordres à savoir la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire et la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Selon la hiérarchie militaire, les récipiendaires se sont distingués par des actes exceptionnels de courage et de dévouement, d'efficacité exemplaire dans le service et enfin de dévouement à la collectivité.

A ce sujet, l'adjudant-chef, Der Poda de la gendarmerie ayant reçu la médaille d'honneur militaire a exprimé toute sa gratitude à sa hiérarchie, sa famille et à ses collègues. Pour lui, cette distinction est une fierté et représente le couronnement de plusieurs années de services rendus à la Nation. Pour sa part, l'adjudant Gaétan Jules Dipama de la 12e compagnie d'incendie et de secours de la brigade nationale de sapeurs-pompiers de Dori a remercié le Tout-Puissant, sa famille, ses supérieurs et ses collègues. Selon lui, cette décoration est une invite à plus d'abnégation et à mieux faire. Quant au sergent-chef, Issa Sow du 41e RIC de Dori, il a exprimé sa reconnaissance à la Nation, à sa hiérarchie et à ses frères d'armes. A l'entendre, cette distinction le galvanisera davantage à mériter la confiance placée en sa modeste personne.

Le lendemain, 2 novembre 2025, la hiérarchie militaire a procédé au dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu au cimetière militaire sis au camp Liptako. Après, le cap a été mis sur le centre médical militaire, toujours au sein de la garnison, pour une opération de don de sang. A en croire le directeur inter-armées des services de santé de la région du Liptako, le médecin capitaine Woulikoum Dabiré, la collecte de sang concerne les FDS, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les civils. Avec cette opération, a-t-il précisé, plus de 200 poches de sang ont été collectées en vue de pallier le déficit de sang couramment rencontré par les services de santé de Dori.

C'est pourquoi, il a souhaité que le sang collecté puisse faciliter la prise en charge des blessés, des enfants et des femmes enceintes. Visiblement très ému, le technologiste biomédical au dépôt préleveur et distributeur de produits sanguins (banque de sang) de Dori, Hamado Nana, a exprimé toute sa reconnaissance à l'ensemble des FDS et à tous ceux qui ont fait le geste pour sauver des vies. Aux dires de M. Nana, ce don vient à point nommé comme une bouffée d'oxygène pour soulager plusieurs malades qui ont besoin de sang.