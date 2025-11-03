Burkina Faso: CNAVC section Houet - Le nouveau bureau officiellement installé

La Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), section Houet, a procédé à l'installation officielle de son nouveau bureau, le jeudi 30 octobre 2025. Composé de 21 membres, la cérémonie d'installation s'est tenue à Bobo-Dioulasso, en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses.

Le nouveau bureau provincial de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) compte 21 membres. Il est présidé par Zakaya Soré. Le bureau a été installé par Omar Traoré, chargé de mission auprès de la Présidence du Faso, le jeudi 30 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso. La cérémonie a également enregistré la participation du haut-commissaire de la province du Houet et président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Kontogom.

Dans son allocution, Omar Traoré a rappelé que la veille citoyenne occupe une place importante dans la consolidation de la gouvernance. Il a souligné la nécessité pour les membres du nouveau bureau de travailler dans le respect des textes et de collaborer avec les autorités administratives et les partenaires techniques et financiers. A l'en croire, les textes régissant les structures de veille citoyenne ont été revus pour prendre en compte toutes les composantes de la société.

Le haut-commissaire de la province du Houet, Laurent Kontogom a, pour sa part, félicité les membres du bureau provincial pour leur engagement. Il a invité la coordination à œuvrer pour le renforcement du dialogue entre les membres, les institutions locales et les organisations de la société civile. Selon lui, la veille citoyenne doit permettre de renforcer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et d'accompagner les autorités dans la mise en oeuvre des politiques locales.

Laurent Kontogom a également félicité le président sortant et son bureau pour le travail accompli. Le nouveau président de la CNAVC du Houet, Zakaya Soré, a remercié les autorités pour la confiance placée en son équipe. Il a affirmé que le bureau travaillera à promouvoir la discipline, la cohésion et la transparence dans ses activités. Il a ajouté que la coordination entend collaborer avec toutes les structures locales pour renforcer la citoyenneté et la redevabilité publique.

Le nouveau bureau de la CNAVC du Houet s'est engagé à respecter le cahier de charges défini par la coordination nationale. Ses membres ont indiqué qu'ils mesureront la responsabilité qui leur incombe et qu'ils entendent servir dans le respect des principes de la veille citoyenne. « Dans l'ordre et la discipline je m'engage », a affirmé chacun des membres.