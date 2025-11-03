Burkina Faso: Journée nationale des martyrs - Le Président de l'ALT rend hommage aux Héros

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015, vendredi 31 octobre 2025, à Ouagadougou.

La tradition a été respectée, une fois de plus, au monument des Héros nationaux à Ouaga 2000. En effet, la Nation burkinabè a rendu un hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015, ainsi qu'aux héros tombés sur le champ d'honneur dans la lutte pour la défense de la patrie, vendredi 31 octobre 2025. Une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs s'est tenue au monument des martyrs à Ouagadougou, sous la présidence du Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, représentant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La cérémonie solennelle a débuté avec le retentissement de la sirène à 10 heures en mémoire des martyrs, suivie du dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle à la mémoire de ces martyrs tombés pour la Nation. Cet acte, sur fond de sonorité militaire, symbolise le courage et le sacrifice de ces Héros. L'événement a connu la présence d'une délégation ministérielle, de membres du corps diplomatique, de représentants de la diaspora, d'associations, ainsi que de familles de disparus et de blessés.