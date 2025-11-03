Madagascar: Footbal / Barea - Deux matches amicaux en projet

Les Barea devraient disputer deux rencontres amicales dans un peu plus d'une semaine. Madagascar projette d'affronter le Kenya et la Guinée équatoriale respectivement les 14 et 17 novembre en Turquie.

Nouveau départ. Après leur élimination aux portes des barrages de la zone Afrique des qualifications pour la Coupe du monde 2026, les Barea A se concentrent désormais sur la prochaine campagne qualificative pour la 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Comme pour la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), la future CAN sera inédite et coorganisée par trois pays d'Afrique de l'Est -- le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie -- en juin et juillet 2027. La CAF n'a pas encore publié le calendrier de la phase qualificative prévue l'an prochain.

Si la Fédération malgache n'a pas encore officialisé le projet de deux matchs amicaux durant la prochaine fenêtre FIFA, entre le 10 et le 18 novembre, les fédérations des sélections concernées ainsi que leurs presses locales ont déjà relayé l'information sur leurs plateformes officielles. Les rencontres sont prévues dans une dizaine de jours en Turquie.

Les hommes du coach Corentin Martins devraient retrouver les Kenyans le vendredi 14 novembre à Antalya, avant d'affronter la Guinée équatoriale le lundi 17 novembre, dans la même ville. Une source au sein de l'instance nationale indique qu'« on attend encore la validation de la fédération »

Matchs de préparation

Après son élimination amère à domicile en quarts de finale du dernier CHAN, écarté sur le fil après la séance de tirs au but, le Kenya espère prendre sa revanche, même en amical

Les deux nations s'étaient neutralisées un partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations, avant que la Grande Île n'arrache son ticket pour les demi-finales avec une victoire 4-3 aux tirs au but.

En match amical, le Kenya s'était incliné 0-1 lors de la dernière confrontation, en 2019, à la veille de la CAN en Égypte. Les dernières oppositions entre Madagascar et la Guinée équatoriale remontent à 2018, lors des éliminatoires de la CAN. Les Barea s'étaient imposés 1-0 à Malabo le 13 octobre, puis avaient confirmé trois jours plus tard par le même score au retour à Antananarivo.

Toujours en match officiel, Madagascar avait battu la Guinée équatoriale 2-1 au retour des qualifications au Mondial, le 15 novembre 2011, après une défaite 0-2 à l'aller quatre jours plus tôt.

La confirmation officielle de la fédération et la publication de la liste des Barea convoqués sont attendues dans la semaine.