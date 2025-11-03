Madagascar: Remblais - Les permis délivrés après 2022 passent au crible

Le ministre Lilyson René de Roland Urbain durcit le contrôle des remblais à Antananarivo et menace de sanctionner les permis post-2022. L'objectif : lutter contre les lotissements illégaux et les inondations.

Tolérance zéro face aux lotissements illégaux dans la capitale. Le général Lilyson René de Roland Urbain, ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, durcit le ton contre les remblais dans le Grand Tanà.

Il a annoncé des sanctions contre quiconque contreviendrait à l'interdiction en vigueur.

« Nous vérifierons tous les permis délivrés après le décret de février 2022 et prendrons les mesures nécessaires contre ceux qui ont enfreint la loi », a déclaré le ministre. Et d'ajouter : « Je suis droit et impartial : personne ne sera épargné ».

Depuis février 2022, les autorisations de remblayer dans la commune urbaine d'Antananarivo et les communes périphériques ont été suspendues, à la suite des grandes inondations qui avaient frappé la capitale et ses environs.

Plusieurs transporteurs ont été sanctionnés, des camions mis en fourrière et des terrains remblayés scellés. Malgré ces interdictions et mesures coercitives, les remblais se sont poursuivis, gagnant même du terrain, notamment en période de crise.

Étape importante

Depuis la fin du mois de septembre 2025, au plus fort des manifestations dans la capitale, les travaux de remblayage se sont multipliés. De nombreuses rizières situées le long du boulevard de Tokyo, à Ambohimangakely, Alasora ou encore Ambohijanaka, ont été transformées en terrains constructibles.

De vastes surfaces sont actuellement clôturées dans ces communes. Malgré les avertissements répétés et les sanctions, ces pratiques illégales continuent. Le ministre a réaffirmé que les lotissements non autorisés ne seront plus tolérés. Cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre l'urbanisation anarchique à Antananarivo, un phénomène qui accentue les risques environnementaux et met en péril la sécurité des habitants.

Chaque saison des pluies, les inondations touchent de nouveaux quartiers, aggravées par la disparition progressive des zones d'infiltration due aux remblais illicites.