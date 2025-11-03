Madagascar: Énergie - Avaradrano se dote de 2,8 mégawatts

La centrale solaire d'Ambohidrano injectera bientôt 2,8 MW dans le réseau d'Antananarivo. Elle s'inscrit dans un programme national pour renforcer la production solaire.

La mise en service de la centrale solaire d'Ambohidrano, dans le district d'Avaradrano, est prévue dans les prochaines semaines. Le site injectera 2,8 mégawatts dans le réseau d'Antananarivo. Une avancée concrète pour les habitants de la région, mais aussi pour l'ensemble des Tananariviens, souvent confrontés à des coupures répétées.

Hier, lors de sa première descente sur le site, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Ralitera, est venu faire le point sur l'avancement des projets électriques en cours à Ambohidrano. Le projet, mené conjointement par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, la Jirama et la société Nea, du groupe Axian Energy, avance à grands pas. « L'objectif est d'injecter deux mégawatts d'ici environ un mois, puis de finaliser le reste du projet vers la fin janvier », a précisé Héritiana Rabarison, coordonnateur du projet électricité à la Jirama.

Lors de sa visite, le ministre Ny Ando Ralitera a encouragé les équipes à maintenir le rythme : « Si tous les matériels sont disponibles et que les travaux avancent comme prévu, la mise en service pourrait se faire dès la fin décembre », a-t-il déclaré. Le ministre a également insisté sur la nécessité d'accélérer les travaux en continu, jour et nuit, afin de respecter les délais.

Engagement

Du côté de Nea, le directeur général Loïc Hoinville rappelle que leur participation relève avant tout d'un engagement solidaire : « Nous sommes producteurs d'énergie à Madagascar, mais ici, nous intervenons comme installateurs et partenaires techniques pour appuyer la Jirama. Nous le faisons gracieusement, pour aider l'État à accélérer la transition énergétique. »

Sur le plan technique, la centrale sera équipée de batteries d'une capacité de 4,2 MW, destinées à stabiliser la production solaire. « Les batteries ne servent pas à produire la nuit, mais à maintenir un niveau constant d'alimentation lorsque des nuages réduisent la production », explique Héritiana. Une alimentation nocturne limitée, de 1,2 à 1,5 MW, restera toutefois possible.

Le projet d'Ambohidrano s'inscrit dans un programme national de 43,5 MW de nouvelles capacités solaires à installer à travers le pays. Outre Antananarivo (29 MW), des apports sont prévus à Mahajanga (2 MW), Nosy Be (3 MW), Antsiranana (3 MW) et Toliara (2,5 MW).

Ces infrastructures, combinées à des unités hybrides dans plusieurs villes, doivent renforcer la production locale et améliorer la stabilité du réseau électrique. Si tout se déroule comme prévu, les habitants pourraient bénéficier des premiers kilowatts solaires dès janvier 2026.