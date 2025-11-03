Madagascar: Rugby à xv / Top 12 - Le Cosfa impose sa loi face à Mang'Art

Les militaires du Cosfa ont largement dominé les rugbymen de Mang'Art de Manjakaray, malgré une victoire qui a mis du temps à se dessiner en première période.

Le retour du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, appelée aussi XXL ENERGY TOP 12, a repris timidement dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka, avec un public moins nombreux que d'habitude. Sans surprise, mais très loin de la facilité, le Cosfa s'est imposé sur le score de 42-14.

Le coup d'envoi a été donné à 10h55 sous un soleil généreux. Sans complexe, les rugbymen de Mang'Art ont pris l'initiative, accaparant la possession du ballon durant les cinq premières minutes. À la 4e minute, un coup de pied de pénalité aurait pu concrétiser leur domination, mais le ballon heurta le poteau. Les dix premières minutes furent âprement disputées, sans point marqué des deux côtés.

Il a fallu attendre la 14e minute pour voir le Cosfa ouvrir le score sur pénalité (3-0). Mang'Art, accrocheur, a riposté avec un essai à la 23e (5-3). Les militaires, poussés dans leurs retranchements, ont alors procédé à deux changements décisifs. Leur jeu s'est fluidifié, leur discipline a retrouvé du tranchant, et deux nouvelles pénalités ont inversé la tendance, 9-5 à la pause.

De retour des vestiaires, les hommes de Noé Mboazafy alias Razily, coach du Cosfa, ont pris le match en main. Malgré un carton jaune pour leur numéro 12, ils ont accéléré le tempo. Sur une belle ouverture des trois quarts, le Cosfa a inscrit son premier essai transformé (16-5, 49e). Mang'Art a bien tenté de réagir grâce à un coup de pied réussi (8-16), mais la suite fut un cavalier seul des militaires.

Message fort

Même réduits à 13 après deux cartons jaunes, les coéquipiers de Papakely, l'ouvreur des militaires, ont continué à dérouler. Les essais se sont enchaînés aux 69e, 73e et 74e minutes, portant le score à 42-11, avant un dernier sursaut de Mang'Art sur pénalité (14-42).

Un carton rouge en fin de match pour le numéro 19 de Manjakaray a scellé le sort de la rencontre. Malgré quelques absences de joueurs cadres du Cosfa, cette victoire montre la présence de nombreux talents au sein du club militaire.

« Nous avons raté notre entame à cause d'une perte de balle trop fréquente, mais les changements opérés ont tout de suite amélioré notre jeu », a reconnu Razily, le coach militaire, satisfait du rendement de ses hommes.

De son côté, Mbolatiana Rakotomamy alias maître Tôro, entraîneur de Mang'Art, a salué la combativité de son équipe : « Nous avons manqué trois pénalités qui auraient pu changer la donne, mais c'est un bon apprentissage pour la suite. »

Avec cette victoire nette (42-14), le Cosfa envoie un message fort à la concurrence et s'affirme, d'entrée, comme l'un des sérieux prétendants à la couronne nationale.