Madagascar: Carburants - De légères baisses des prix pour novembre

Les automobilistes peuvent se réjouir, même modestement, ce mois de novembre. Les prix du gasoil et du pétrole lampant connaissent une légère baisse, tandis que l'essence reste inchangée. Une nouvelle qui devrait alléger quelque peu le budget des ménages et des transporteurs.

Depuis samedi, le litre d'essence sans plomb est maintenu à 5 060 ariary dans les stations-service. Le gasoil, lui, recule à 4 550 ariary le litre, soit une diminution de 150 ariary, tandis que le pétrole lampant passe à 3 400 ariary, en baisse de 70 ariary. Ces ajustements s'inscrivent dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique supervisé par l'Office malgache des hydrocarbures (OMH).

Pour les usagers réguliers, ce maintien relatif des tarifs de l'essence représente un petit soulagement. « Même une baisse modeste sur le gasoil fait une différence pour nos trajets quotidiens », confie un chauffeur de taxi-brousse. Les consommateurs peuvent ainsi mieux planifier leurs dépenses, en particulier pour le transport et la logistique, qui restent fortement impactés par les variations des prix du carburant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan économique, cette évolution reflète la tendance internationale, avec des cours du pétrole qui se stabilisent légèrement après plusieurs semaines de baisse. Les experts avertissent toutefois que la situation pourrait changer dans les mois à venir, en fonction des fluctuations du marché mondial.