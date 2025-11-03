Maroc: L'UCESA réitère le rôle des CES africains dans la promotion de solutions durables et inclusives

3 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA) a réitéré, au Curaçao, le rôle des Conseils économiques et sociaux (CES) africains dans la promotion de solutions durables et inclusives.

Une délégation de l'UCESA, mandatée par le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de l'UCESA, Abdelkader Amara, a pris part aux travaux du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), tenus à Curaçao les 30 et 31 octobre, indique un communiqué du CESE.

Cette Assemblée générale a été marquée par l'élection à la présidence de l'AICESIS du Conseil économique et social de Grèce qui succèdera au mandat du CES de Curaçao.

Cité dans le communiqué, le Secrétaire général du CESE et de l'UCESA, Younès Benakki a rendu hommage au travail exemplaire mené sous la présidence du Conseil de Curaçao, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'exprimant au nom du président de l'UCESA, M. Benakki a également adressé ses félicitations au CES de Grèce pour son élection à la présidence de l'AICESIS, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Il a, par ailleurs, souligné la qualité de la coopération entre les deux faîtières, insistant sur le rôle catalyseur que peut jouer l'AICESIS auprès des autres instances internationales sur des sujets d'intérêt majeur tels que la transition juste, l'intelligence artificielle et le suivi des Objectifs de développement durable (ODD).

Cette rencontre a permis de mettre en avant le rôle déterminant du CESE du Royaume dans la coordination des positions africaines au sein de l'AICESIS. A cette occasion, l'Assemblée générale a salué la contribution majeure du CESE dans la promotion de solutions durables, inclusives, fondées sur la science et sur les données probantes ("science and evidence based") pour l'Agenda 2030 et ses ODD, afin de ne laisser personne pour compte.

Ce travail collectif, présenté au Forum politique de haut niveau (FPHN) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), a permis de mettre en lumière les défis communs liés à la réalisation des ODD et de formuler des propositions pertinentes, ancrées dans les réalités nationales et régionales.

En marge de cette réunion, le CESE du Maroc et le Conseil économique et social de Curaçao, membre du Réseau des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Amérique Latine et des Caraïbes (CESISALC) sont convenus de renforcer leur coopération institutionnelle à travers la conclusion d'un Mémorandum d'entente visant à favoriser l'échange d'expertises et à développer des initiatives conjointes dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Par ailleurs, la délégation marocaine a pris part, le 30 octobre, à un atelier thématique consacré aux enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle et au dialogue social, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.