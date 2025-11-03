Madagascar: La surveillance des prix des PPN renforcée

Série de descentes sur le terrain. La ministre du Commerce et de la Consommation, Michela Andriamadison, a mené samedi une série de visites sur plusieurs marchés de la capitale afin de rencontrer commerçants, opérateurs économiques et représentants des consommateurs. Objectif : évaluer la situation de l'approvisionnement en produits de première nécessité (PPN) et veiller à la stabilité des prix

Les visites ont concerné plusieurs sites stratégiques, notamment Imerintsiatosika, Analakely et Anosibe. À Imerintsiatosika, l'un des principaux centres d'approvisionnement en riz de la région d'Antananarivo, la ministre a échangé avec les responsables du marché.

Lors de ses passages à Anosibe et Analakely, elle a observé de près l'évolution des prix du riz, de l'huile et de la farine, produits essentiels pour les ménages.

Les commerçants ont indiqué que les stocks restaient suffisants et que certaines baisses de prix avaient déjà été enregistrées ces dernières semaines.

Profitant de cette occasion, la ministre a encouragé les commerçants à poursuivre leurs activités dans le respect des règles commerciales et à pratiquer des prix équitables. Elle a également rappelé que la période de récolte approchait, une étape cruciale pour éviter toute spéculation. « Il ne faut pas profiter de la situation, les prix doivent rester justes pour ne pas devenir un fardeau pour les consommateurs », a-t-elle souligné.

Transparence et responsabilité

Michela Andriamadison a appelé à une vigilance collective, invitant consommateurs et commerçants à agir dans un esprit de transparence et de responsabilité afin de préserver l'équilibre du marché et le pouvoir d'achat des ménages.

Un atelier consacré à l'approvisionnement en riz et à la régulation des prix sera organisé prochainement pour trouver des solutions concertées avec les acteurs concernés.

Dans un contexte économique sensible, cette descente sur le terrain illustre la volonté du ministère de renforcer le dialogue avec les acteurs du commerce et de garantir la stabilité des prix au bénéfice direct des consommateurs malgaches.