Madagascar: Œuvres universitaires - Des constructions illicites démolies à l'Université d'Antananarivo

Samedi, plusieurs maisons en dur en cours de construction ont été démolies à l'intérieur de l'Université d'Antananarivo. Il s'agit de constructions illégales.

« Ces travaux avaient déjà fait l'objet d'une suspension en mars 2025, car ils n'étaient pas conformes à la réglementation. Cependant, certains ont retiré le "scellage" et ont poursuivi les travaux à grande vitesse. Aujourd'hui, le scellage a été rétabli et les étages construits ont été détruits », précise la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA).

Neuf nouvelles constructions longeant l'enceinte de l'université sont concernées par cette décision. Ces maisons ont été construites avec un étage.

Des étudiants de l'Université d'Antananarivo ont tiré la sonnette d'alarme sur ces constructions illicites et ont lancé un ultimatum de 72 heures aux responsables pour arrêter ces travaux.

L'État, représenté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le ministère de la Sécurité publique et la Commune urbaine d'Antananarivo, lors du scellage du lieu, a annoncé la tolérance zéro.