Madagascar: Première Division Féminine - FTFA Antohomadinika écrase RCT Soavimasoandro

Les rugbywomen d'Antohomadinika ont balayé le RCT Soavimasoandro pour leur retour à la compétition. La revanche espérée par Soavimasoandro n'a pas eu lieu. Les rugbywomen du RCT Soavimasoandro se sont inclinées sur le score de 29-79 dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka.

Après plus d'un mois d'arrêt provoqué par les troubles de fin septembre, le championnat national de rugby féminin de première division a retrouvé son souffle au stade Makis d'Andohatapenaka, encore boudé par les spectateurs.

La rencontre opposant le FTFA, vice-champion de Madagascar, au RCTS, troisième du dernier exercice, promettait de la revanche et du spectacle. Mais dès le coup d'envoi, les rugbywomen d'Antohomadinika ont montré qu'elles n'avaient rien perdu de leur rigueur.

Durant les 25 premières minutes, le FTFA a pris les commandes, 17-12, avant d'aggraver le score à 22-12, puis 27-12 à la 33e minute. Plus techniques et plus rapides dans les phases offensives, les protégées de Bayard Nirina Jacky, coach du FTFA, ont dominé tous les secteurs du jeu. Juste avant la pause, la remplaçante Sarindra Grande a signé le sixième essai transformé de son équipe, portant le score à 34-12. Un ultime essai au coup de gong a scellé une mi-temps à sens unique : 41-12 pour le FTFA.

Sarindra Grande, MVP de la rencontre

Le second acte, entamé à 9 h 54, a confirmé la supériorité des joueuses d'Antohomadinika. En moins de dix minutes, elles ont inscrit deux nouveaux essais (48-12 puis 55-12). Malgré un sursaut d'orgueil du RCTS à la 55e minute (19-55), la partie est restée à l'avantage du FTFA, même après l'expulsion directe de sa numéro 10.

En infériorité numérique, les joueuses du FTFA ont continué leur démonstration. À la 60e minute, le tableau affichait 62-19, puis Sarindra Grande, MVP de la rencontre et intenable à chaque possession de balle, a ajouté deux essais supplémentaires (69-24, 74-24) avant que ses coéquipières n'enfoncent le clou à 79-24. Dapesse a sauvé l'honneur du RCTS en marquant le dernier essai de la rencontre, ramenant le score final à 79-29.

« L'absence de nos pièces maîtresses comme Véronique Rasoakenena et Vachilly Rahariravaka a handicapé l'équipe face à des adversaires très fortes », a reconnu Avotra Tokianaina Andrianarisoa, président du RCTS.

De son côté, Bayard Nirina Jacky, coach du FTFA, s'est montré satisfait: « Mes joueuses ont bien respecté les consignes, et notre supériorité technique et physique a fait la différence. »

Avec ce large succès, le FTFA Antohomadinika envoie un signal clair : la quête du titre national reste plus que jamais d'actualité.