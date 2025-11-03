Madagascar: Volleyball / Coupe de Madagascar - ASI et BI'AS surprennent le GNVB chez les U20

Les finales de la coupe nationale des U20 et de 2e division se sont déroulées samedi au gymnase d'Ankorondrano. La dernière finale ne s'est terminée qu'après minuit.

Titres départagés. La Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) a disputé trois finales, deux pour Akany Sambatra Itaosy (ASI), alors que ces deux clubs phares du pays n'ont arraché qu'un seul titre chacun.

Les finales de la coupe de Madagascar des catégories U20 et 2e division hommes et dames, avant-dernières compétitions nationales de la saison, se sont déroulées jusqu'à très tard dans la nuit de samedi à dimanche au gymnase d'Ankorondrano. Heureusement qu'il n'y a quasiment plus de délestage.

Chez les U20 garçons, l'ASI conserve son titre et confirme face à son principal rival, le GNVB. La finale a été une affaire entre clubs d'Analamanga. La bande à Heriniana Rabesalama s'est imposée 3 sets à 1 contre les Gendarmes (25/14, 26/24, 20/25, 25/17). Le match de classement pour la troisième place a opposé des équipes des régions. Mami d'Atsinanana a battu sur le fil l'EVBI d'Ihorombe (3-2).

Niveau en hausse

Chez les filles, l'autre équipe d'Itaosy, le BI'AS, a pris sa revanche face au GNVB 3-1 (24/26, 25/18, 25/23, 25/15). En phase de groupe, le GNVB avait battu de justesse le BI'AS (3-2). Stef'Auto d'Atsinanana complète le podium après avoir écarté, au bout du suspense, l'ASI (3-2) lors du match de classement.

Habitué à la plus haute marche du podium, le GNVB s'est contenté d'un seul sacre. La finale de la 2e division dames a été très disputée. Les filles de Betongolo ont renversé dans la souffrance l'ASI2 par 3-2. La Gendarmerie a arraché sans trop forcer les deux premiers sets (25/9, 25/12) avant que l'équipe d'Itaosy n'égalise à deux sets partout (28/30, 11/25). L'ASI a encore mené 11/7 puis 14/10 avant de céder au tie-break 14/16. Le GNVB n'a ainsi arraché qu'un seul titre sur trois finales disputées. L'ASI1 termine troisième en écartant Squad (3-1) au match de classement.

Après un parcours sans faute durant toute la compétition, la Cosfa décroche le titre national en 2e division masculine. Les Militaires ont défait en duel final Nadjy d'Atsinanana 3-1 (23/25, 25/18, 25/22, 25/19). L'ESVBA d'Analamanga finit sur la troisième marche du podium en battant, lors du match de classement, le CSA Anjanahary (3-2).

« Nous avons constaté une hausse considérable du niveau technique. Nous tâcherons de multiplier les compétitions l'an prochain, surtout pour les clubs des autres régions », confie le directeur technique national, Hasimbola Famonjena.

La dernière compétition nationale de l'année, la coupe nationale des vétérans de plus de 40 ans, aura lieu du 22 au 29 novembre à Fianarantsoa.