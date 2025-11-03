Madagascar: Judo - Mondiaux des Vétérants - Cinq expatriés en lice à Paris

3 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les anciens champions sous les projecteurs. Madagascar aura cinq représentants, tous issus de la Diaspora Malagasy Judo évoluant en France, au championnat du monde des vétérans et de kata du 3 au 8 novembre à Paris. Deux d'entre eux monteront sur le tatami dès la première journée, ce lundi, en l'occurrence Christian Vital, engagé dans la catégorie M1 -66 kg, et Sandaniaina chez les M2 -60 kg.

Le troisième représentant du pays entrera en lice demain, en la personne de Lalatiana Ralevazaha, dans la catégorie M3 -73 kg. Le quatrième, Ivan Marc Hery, combattra dans la catégorie M6 -81 kg mercredi, et l'unique descendante d'Ève de l'équipe, Rindra Andriamanantsara, est engagée dans la catégorie F2 -63 kg. Elle montera sur le tatami le vendredi 7 novembre.

Blessée durant la préparation, une des représentantes de la Grande Île, Onja Prisca Lemaître, ne pourra finalement pas participer. La sélection malgache sera encadrée par l'olympien de Londres 2012, Fetra Ratsimiziva, premier responsable technique de la discipline à l'étranger.

